БФС наказа ЦСКА за отношението срещу "ЦСКА 1948"

Дисциплинарната комисия определи случилото се като неуважение

Днес, 19:35
Неделното дерби показа отново негативното отношение на ЦСКА към "ЦСКА 1948" и това донесе глоба за домакините.
Неделното дерби показа отново негативното отношение на ЦСКА към "ЦСКА 1948" и това донесе глоба за домакините.

ЦСКА понесе санкция от БФС за негативното си отношение към "ЦСКА 1948", което се поддържа и от новото ръководство, заменило напусналия предишен собственик Гриша Ганчев. В ЦСКА не желаят да споменават името на този съперник, наричайки го "отбора от Бистрица" и дори на официалния си сайт в мачовете между двата тима изобразяват логото му с въпросителна. Но това, заради което понесоха наказание, бе решението да спестят емблемата на "ЦСКА 1948" и върху електронното табло и официалните документи по време мача в неделя, който бе загубен от ЦСКА с 0:1. Вместо логото бе написано само "гост".

На днешното си заседание Дисциплинарната комисия към футболния съюз определи спестяването на името на съперника като "неуважително отношение" от страна на ЦСКА и глоби клуба с 1000 лв. Тепърва ще се види дали глобата ще промени отношението на ръководството на ЦСКА в следващи домакинства срещу този съперник. На клуба бе наложена и санкция от 2000 лв. за обидни и нецензурни скандирания от страна на феновете.

Имаше и наказание за "ЦСКА 1948" - 1000 лв. за издигане на плакати с нецензурно съдържание.

