Нищо ново - ЦСКА пак бе унизен от "ЦСКА 1948"

СПОРТАЛ Голмайсторът на Първа лига за миналия сезон Леандро Годой, популярен като Кошмара, се държи за главата след свой пропуск в дербито срещу "ЦСКА 1948", което се превърна в кошмарен дебют за аржентинеца за ЦСКА.

Все по-лошо се развива сезонът за ЦСКА, след като отборът падна с 0:1 в мача си от шестия кръг на Първа лига и все още е без победа, с три равенства и две загуби (и отложен мач с "Арда"), които нареждат отбора за момента на 14-то място в класирането. При това днешното поражение бе особено болезнено - от "ЦСКА 1948". Това е отборът, който ЦСКА всячески опитва да отрече и низвергва, включително и на ниво ръководство, като отказва да споменава и изписва името му, да изобразява емблемата му и т.н.

Но тъкмо този тим спря на 3 юни 2023 г. ЦСКА към титлата, завършвайки 1:1 на ст. "Българска армия", а след това спечели с 2:0 и плейофа за Лигата на конференцията на 31 май м.г. И сега тази вечер, когато от ЦСКА се надяваха най-сетне да постигнат първа победа за сезона, именно "ЦСКА 1948" уби тези надежди.

Не че ЦСКА нямаше шансове, но насреща си имаше безгрешен вратар в лицето на Петър Маринов, който спаси всичко - три удара на кипърския нападател Йоанис Питас, два на дебютиралия с червения екип Леандро Годой, по един на Адриан Лапеня и Сейни Санянг. Отделно в 57-ата мин. Давид Сегер улучи левия стълб на вратата на "ЦСКА 1948". Чисто положение изтърва и защитникът Теодор Иванов, който до лятото играеше именно в "ЦСКА 1948".

А по-скромният откъм претенции тим показа добра ефективност и разчиташе повече на контраатаки, които обаче носеха големи опасности. В 37-ата мин. се случи и най-лошото за всички в ЦСКА - ненавижданият от тях съперник поведе. Мамаду Диало отбеляза третото си попадение за сезона, след като засече центриране отдясно на Федерик Масиел.

В края "ЦСКА 1948" дори можеше да удвои, но излезлият сам срещу вратаря Густаво Бусато бразилец Елиас Франко изпусна.

Виждайки накъде отиват нещата, феновете на ЦСКА отново емнаха оперативното ръководство на клуба с освирквания и призиви за оставки. А техният отбор може само да се надява утре "Славия" да не победи "Арда" в София, защото в такъв случай "червените" ще се свлекат на 15-ото, предпоследно място. "ЦСКА 1948" на свой ред се качи на трета позиция с равен брой точки (по 13) с лидера "Лудогорец" и втория - "Левски", като не може да бъде изместен след утрешния мач.

ОТЗИВИ

На треньора на ЦСКА Душан Керкез определено не му беше леко след мача, но опита да остане позитивно настроен. "Този мач е по-добър от всички досега с тази енергия и всичко, което направихме първото полувреме. Извинявам се на феновете, специално за загубата в този мач. Днес бяхме по-близо до отбора, който искам да бъдем във всеки мач. В края гостите имаха 2-3 шанса. През първото полувреме две малки грешки, един гол. Преди това много шутове, много шансове. Жал ми е за момчетата. На добър път сме, но знаем, че когато няма резултати, е много трудно. Всички видяхте, че днес имаше повече енергия, добри комбинации. Заслужавахме победата на 100%. Когато не вкараш гол, така се случва. Усещам напрежение, защото няма победи. Когато се прави нещо ново, когато трябва всичко да се смени, трябва време. Когато даваме всичко на терена, победите ще дойдат - може би още в следващия мач (б.ред. - гостуване срещу "Славия"). Знам, че феновете са разочаровани. И аз съм разочаровам, футболистите също. Сигурен съм, че ЦСКА ще бъде пак този отбор, който е бил винаги, по-добър от всички в България. Сигурно до този момент не съм имал по-труден момент да няма толкова мачове резултати. Винаги се уча от такива ситуации. Когато всичко е добре, няма какво да научиш", каза босненецът.

Наставникът на "ЦСКА 1948" Иван Стоянов коментира: "Благодаря на футболистите, че се раздадоха, Стъпихме здраво, агресивно, не отстъпвахме в нито един момент и си изпълнихме задачите. Цяла седмица сме разузнавали по цял ден отбора на ЦСКА. Вижда се, че успяхме във всеки един аспект. Можеха да ни вкарат, късметът беше на наша страна и заслужено победихме. С всеки ден ставаме все по-добре и по-добре. Отборът има сили за челните позиции. Искаме да сме постоянни във всеки мач и да израстваме. От утре почваме да мислим за "Левски", днес ще се нарадваме на хубавата победа."