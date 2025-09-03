Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"ЦСКА 1948" подписа с титуляр от Евро 2024

Грузинският национал Лаша Двали е ставал три пъти шампион на Унгария и веднъж на Кипър

Днес, 12:01
Лаша Двали позира с екипа на "ЦСКА 1948", след като финализира трансфера си там.
Фейсбук/ЦСКА 1948
Лаша Двали позира с екипа на "ЦСКА 1948", след като финализира трансфера си там.

"ЦСКА 1948" осъществи много престижен входящ трансфер, след като подписа договор с грузинския национал Лаша Двали. 30-годишният защитник идва като свободен агент от АПОЕЛ (Никозия).

Двали е основна фигура в националния тим на Грузия, за който игра като титуляр по 90 минути и в четирите мача по време на Евро 2024, включително и в 1/8-финала срещу Испания (1:4). Сега обаче не е повикан за световните квалификации с Турция утре и с България в неделя, тъй като през лятото беше без клуб и не е в оптимална кондиция. Както е известно, Грузия е един от съперниците ни в група Е на квалификациите за Мондиал 2026.

Лаша Двали има богата визитка. Той е играл в полските "Шльонск" (Вроцлав) и "Погон" (Шчечин), след това е трикратен шампион на Унгария с "Ференцварош", а с АПОЕЛ печели веднъж титлата на Кипър. За Грузия има 45 мача и 1 гол.

Сега Двали стана част от мащабната лятна селекция на "ЦСКА 1948", който привлече до момента 18 нови футболисти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА 1948, Лаша Двали

Още новини по темата

"Левски" преодоля отпадането от Европа с неубедителна победа
31 Авг. 2025

БФС наказа ЦСКА за отношението срещу "ЦСКА 1948"
26 Авг. 2025

Нищо ново - ЦСКА пак бе унизен от "ЦСКА 1948"
24 Авг. 2025

ЦСКА договори титуляр на "ЦСКА 1948"
20 Юни 2025

"ЦСКА 1948" определи първия сигурен изпадащ
07 Май 2025

"ЦСКА 1948" прави рекорд по треньорски смени
29 Апр. 2025

"ЦСКА 1948" освободи трети треньор този сезон
04 Апр. 2025

"ЦСКА 1948" освободи втори треньор за 4 месеца
18 Февр. 2025

"Лудогорец" приключи в Европа с 5.21 млн. евро по-богат
01 Февр. 2025

Вратар на "ЦСКА 1948" влезе в престижен Топ 20 на света
11 Яну. 2025

Българските отбори са спечелили над €7.6 млн. от евротурнирите
26 Дек. 2024

"Лудогорец" е последният 1/4-финалист за купата след драма
16 Дек. 2024

"ЦСКА-София" надигра "ЦСКА 1948", но едва се спаси от загуба
07 Дек. 2024

"ЦСКА-София" победи "ЦСКА 1948" и взе частичен реванш
07 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар