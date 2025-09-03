"ЦСКА 1948" подписа с титуляр от Евро 2024

Фейсбук/ЦСКА 1948 Лаша Двали позира с екипа на "ЦСКА 1948", след като финализира трансфера си там.

"ЦСКА 1948" осъществи много престижен входящ трансфер, след като подписа договор с грузинския национал Лаша Двали. 30-годишният защитник идва като свободен агент от АПОЕЛ (Никозия).

Двали е основна фигура в националния тим на Грузия, за който игра като титуляр по 90 минути и в четирите мача по време на Евро 2024, включително и в 1/8-финала срещу Испания (1:4). Сега обаче не е повикан за световните квалификации с Турция утре и с България в неделя, тъй като през лятото беше без клуб и не е в оптимална кондиция. Както е известно, Грузия е един от съперниците ни в група Е на квалификациите за Мондиал 2026.

Лаша Двали има богата визитка. Той е играл в полските "Шльонск" (Вроцлав) и "Погон" (Шчечин), след това е трикратен шампион на Унгария с "Ференцварош", а с АПОЕЛ печели веднъж титлата на Кипър. За Грузия има 45 мача и 1 гол.

Сега Двали стана част от мащабната лятна селекция на "ЦСКА 1948", който привлече до момента 18 нови футболисти.