"Лудогорец" иска поне равен като реванш от "Малмьо" утре

"Лудогорец" е амбициран да спечели поне точка в утрешното си гостуване срещу "Малмьо" в Лига Европа и така да вземе частичен реванш от предишния сблъсък между двата тима. През август 2021 г. разградчани бяха елиминирани от този съперник в квалификациите за Шампионската лига след успех с 2:1 в България и загуба с 0:2 в Швеция. Сега двубоят ще е първи и за двата тима в тазгодишния турнир Лига Европа.

"В новия формат всяка точка е важна. Дано вземем нещо още от първия мач. Знаем, че ни чака тежък двубой срещу много добър съперник. Вярвам много на нашите момчета, които вече имат опит в този турнир. Вярвам, че може да се върнем от Швеция с точка или три. В този момент разполагаме с доста добри футболисти. Съставите на "Лудогорец" и "Малмьо" са различни в сравнение с преди 4 години. "Малмьо" е добър и стабилен отбор, няма да ни бъде лесно. Нормално е да има желание за реванш. Преди 4 години ни липсваше късмет срещу тях. Сега с една победа може да се качиш с 5-6 места в класирането", заяви техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци при заминаването на отбора за Швеция.

Контузиите на основни състезатели са главният проблем пред треньора Руи Мота преди мача. Травми имат капитанът Антон Недялков и нападателят Квадво Дуа. Добрата новина за тима е възстановяването на Йоел Андерсон.

Двубоят в Швеция е утре от 22:00 ч. наше време и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е литовецът Манфредас Лукянчукас.