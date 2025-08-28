ИИ прати "Реал" и "Байерн" в трудни потоци в Шампионската лига

ЕПА/БГНЕС Главният герой на церемонията по тегленето на жребия в Шампионската лига - Златан Ибрахимович, държи специалната награда на УЕФА, която получи от Александър Чеферин (до него) и се занася с водещите на церемонията Педро Пинто (вляво) и Решмин Чоудури (вдясно).

Рекордьорът по отличия в Шампионската лига (общо 15) - "Реал" (Мадрид), ще има доста тежка програма в основната фаза на тазгодишния турнир. Сред съперниците, които станаха ясни днес, са английските "Манчестър Сити" и "Ливърпул", а също така "Ювентус", "Бенфика" и др. Трудно ще е и на "Байерн", който ще срещне настоящия носител на трофея "Пари Сен Жермен", както и лондонските "Челси" и "Арсенал".

За втори пореден сезон няма да има групова фаза, а всичките 36 участници ще бъдат подредени в общо класиране. Те бяха поставени в четири урни при жребия и отново, както и през миналия сезон, изкуствен интелект разпредели мачовете. Всеки тим ще изиграе 8 двубоя - 4 домакинства и 4 гостувания. Завършилите на първите осем места в крайното класиране продължават директно на 1/8-финалите. Следващите 16 тима (от 9-о до 24-о място) ще оформят 8 двойки, които пък ще определят останалите 1/8-финалисти. Отборите от 25-а позиция приключват участието си след основната фаза.

Първите мачове ще се играят между 16 и 18 септември, а тази фаза приключва на 28 януари 2026 г. Елиминациите започват от 17/18 февруари с плейофите за място на 1/8-финалите и завършват с финал на 30 май на ст. "Пушкаш Арена" в Будапеща. По-рано днес от УЕФА обявиха, че началният час на решителния мач за трофея ще бъде изтеглен по-рано - от 19:00 ч. наше време, вместо от 22:00, както беше до момента.

Иначе церемонията започна с прелюдия, в която бившият шведски национал Златан Ибрахимович бе главно действащо лице. Той участва в кратък клип в холивудски стил, в който бяха включени и голяма част от ръководителите на УЕФА, начело с президента на европейската футболна асоциация Александър Чеферин. След края на клипа Ибрахимович се качи на подиума, на който се провеждаше церемонията и получи от Чеферин специалната награда на УЕФА за цялостен принос към футбола. Първоначалните реакции за видеото обаче бяха смесени - някои го харесаха, а други разкритикуваха УЕФА, че твърде много се комерсиализира, включително и с подобно съдържание.

Ето и как разпредели компютърът съперниците на отборите от първа урна.

"Байерн" ще срещне "Челси" (домакин), ПСЖ (гост), "Брюж" (д), "Арсенал" (г), "Спортинг" (д), ПСВ "Айндховен" (г), "Юнион Сен Жилоа" (д) и "Пафос" (г)

"Челси" ще бъде домакин на "Барселона", а освен това ще има по пътя си "Байерн" (г), "Бенфика" (д), "Аталанта" (г), "Аякс" (д), "Наполи" (г), "Пафос" (д) и "Карабах" (г).

Доминантът в турнира "Реал" (Мадрид) трябва да играе с "Манчестър С" (д), "Ливърпул" (г), "Ювентус" (д), "Бенфика" (г), "Олимпик" (Марсилия) (д), "Олимпиакос" (г), "Монако" (д) и "Кайрат" (г).

"Интер" има за съперници "Ливърпул" (д), "Борусия" (Дортмунд) (г), "Арсенал" (д), "Атлетико" (Мадрид) (г), "Славия" (Прага) (д), "Аякс" (г), "Кайрат" (д) и "Юнион Сен Жилоа" (г).

На "Борусия" (Дортмунд) се паднаха "Интер" (д), "Манчестър С" (г), "Виляреал" (д), "Ювентус" (г), "Будьо/Глимт" (д), "Тотнъм" (г), "Атлетик" (Билбао) (д) и "Копенхаген" (г).

Шампионът на Англия "Ливърпул" има да играе с "Реал" (Мадрид) (д), "Интер" (г), "Атлетико" (Мадрид) (д), "Айнтрахт" (Франкфурт) (г), ПСВ "Айндховен" (д), "Олимпик" (Марсилия) (г), "Карабах" (д) и "Галатасарай" (г).

Испанският шампион "Барселона" ще приеме ПСЖ, а също така играе с "Челси" (г), "Айнтрахт" (Франкфурт) (д), "Брюж" (г), "Олимпиакос" (д), "Славия" (Прага) (г), "Копенхаген" (д) и "Нюкасъл" (г).

Настоящият носител на трофея ПСЖ пък има сравнително благоприятни съперници - "Байерн" (д), "Барселона" (г), "Аталанта" (д), "Байер" (г), "Тотнъм" (д), "Спортинг" (г), "Нюкасъл" (д), "Атлетик" (Билбао) (г)

А късметът на "Манчестър Сити" е - "Борусия" (Дортмунд) (д), "Реал" (г), "Байер" (д), "Виляреал" (г), "Наполи" (д), "Будьо/Глимт" (г), "Галатасарай" (д) и "Монако" (г).

Програмата на мачовете в основната фаза в Шампионската лига ще стане ясна в събота. А пълният жребий може да се види тук.