Топалов победи Каспаров в шаха на Боби Фишер

Веселин Топалов победи Гари Каспаров в "Мача на легендите" по шахмат-960, проведен в Сейнт Луис (САЩ). В тридневния формат двамата ветерани премериха сили във версията на играта, създадена от друг бивш световен шампион - Боби Фишер. В нея фигурите се подреждат на дъската различно от традиционните си позиции с цел да се избегнат предварително заучените ходове и партии.

Във всеки от трите дни от петък до неделя двамата бивши №1 в ранглистата играха по четири партии със съкратена времева контрола - две на рапид (25 мин. + 10 сек. на ход) и две на блиц (5 мин. + 2 сек. на ход). В първия ден всяка победа беше на стойност 1 т. (+ $1000 от наградния фонд), във втория - 2 т. (+ $2000), а в третия - 3 т. (+ $3000).

51-годишният Топалов се наложи с общ резултат 16:8 т., като постигна смазваща разлика в блица - 11:1 срещу 63-годишния руснак, който в момента използва хърватски паспорт, тъй като е низвергнат в родината си заради своите опозиционни настроения спрямо режима на президента Владимир Путин.

"Опитвах се да бъда практичен. Не съм много добър във времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите ходове. Но това не е практично", сподели Веско.

Победителят Топалов заслужи $90 000 от общия награден фонд от $144 000 - $70 000 за крайния успех и $20 000 от бонуси за резултатите в отделните партии. Каспаров се утеши с $54 000, от които $4000 бонуси.