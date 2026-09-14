Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Топалов победи Каспаров в шаха на Боби Фишер

Българинът надигра руската легенда в демонстративен мач във версия "960" в Сейнт Луис

Днес, 09:19
Руският ветеран Гари Каспаров се е хванал отчаяно за главата, докато Веселин Топалов обмисля следващия ход на белите.
Saint Louis Chess Club
Руският ветеран Гари Каспаров се е хванал отчаяно за главата, докато Веселин Топалов обмисля следващия ход на белите.

Веселин Топалов победи Гари Каспаров в "Мача на легендите" по шахмат-960, проведен в Сейнт Луис (САЩ). В тридневния формат двамата ветерани премериха сили във версията на играта, създадена от друг бивш световен шампион - Боби Фишер. В нея фигурите се подреждат на дъската различно от традиционните си позиции с цел да се избегнат предварително заучените ходове и партии.

Във всеки от трите дни от петък до неделя двамата бивши №1 в ранглистата играха по четири партии със съкратена времева контрола - две на рапид (25 мин. + 10 сек. на ход) и две на блиц (5 мин. + 2 сек. на ход). В първия ден всяка победа беше на стойност 1 т. (+ $1000 от наградния фонд), във втория - 2 т. (+ $2000), а в третия - 3 т. (+ $3000).

51-годишният Топалов се наложи с общ резултат 16:8 т., като постигна смазваща разлика в блица - 11:1 срещу 63-годишния руснак, който в момента използва хърватски паспорт, тъй като е низвергнат в родината си заради своите опозиционни настроения спрямо режима на президента Владимир Путин.

"Опитвах се да бъда практичен. Не съм много добър във времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите ходове. Но това не е практично", сподели Веско.

Победителят Топалов заслужи $90 000 от общия награден фонд от $144 000 - $70 000 за крайния успех и $20 000 от бонуси за резултатите в отделните партии. Каспаров се утеши с $54 000, от които $4000 бонуси.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, Веселин Топалов, Гари Каспаров

Още новини по темата

България влиза под №15 и №31 на шахматната олимпиада
06 Авг. 2026

Четвърта българска шахматистка в историята стана международен майстор
04 Авг. 2026

FIDE изхвърли Крамник от шахмата за 2 г.
05 Юли 2026

35-годишен германец поиска да оглави световния шахмат
26 Юни 2026

FIDE отложи санкциите за България с три месеца
24 Юни 2026

FIDE ще контролира "обединение 2.0" в шахмата ни
19 Юни 2026

БСФШ се засегна от позицията на Нургюл Салимова
11 Юни 2026

Нургюл Салимова: Скоро България ще загуби талантите си, включително мен
10 Юни 2026

Салимова остана на косъм от медал на Евро 2026
05 Юни 2026

Две български шахматистки са в Топ 20 по средата на Евро 2026
31 Май 2026

FIDE наказва България от 1 юли
21 Май 2026

Нургюл Салимова е в дамския Топ 3 на Евро 2026
21 Апр. 2026

Индийка ще играе за световната титла в женския шахмат
16 Апр. 2026

20-годишен узбек е новият претендент за шахматната корона
15 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки