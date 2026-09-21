Жените са 4-ти по средата на шахматната олимпиада

FIDE Нургюл Салимова е станала от стола си на първа дъска, за да разгледа позициите на Надя Тончева и Белослава Кръстева на втора и трета по време на мача срещу Китай от V кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, донесъл единственото поражение на женския тим на България досега в турнира.

Женският национален отбор на България заема 4-то място по средата на шахматната олимпиада в Самарканд 2026. В VI кръг от глобалната надпревара в узбекистанския град отборът ни в състав Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева записа служебна победа с 4:0 т. срещу тима на Израел.

Заради най-големия еврейски празник Йом Кипур, който се отбелязва днес, противниковият отбор изобщо не се яви в залата. От израелския щаб бяха внесли молба до организаторите мачовете на мъжкия и женския тим на страната да бъдат преместени след залез слънце днес или направо за утре, когато е почивен ден, но искането беше отхвърлено. Затова Израел претърпя и автоматична загуба при мъжете с 0:4 срещу Нидерландия.

За България това беше общо 5-а победа от началото на турнира, като единственото поражение дойде в V кръг вчера срещу Китай с 1:3 т. Именно азиатската суперсила оглавява временното класиране с максималните 12 т. и по-добри допълнителни показатели от Казахстан, който също е с пълен актив. Трета позиция заема Индия с 10 т., колкото има и нашият отбор с капитан Петър Арнаудов.

При мъжете българският тим също постигна победа днес, при това с игра срещу силния тим на Украйна - 2,5:1,5 т. В герой се превърна натурализираният Аркадий Найдич, който на първа дъска победи с черните фигури Игор Коваленко в последната завършила партия.

Преди това двата тима си размениха по една победа и направиха едно реми. На четвърта дъска Радослав Димитров спечели с белите срещу Роман Дехтяров, на трета Мартин Петров отстъпи с черните пред Антон Коробов, а на втора Момчил Петков с белите стигна до примирие с легендата на световния шахмат Василий Иванчук.

След престижната победа мъжкият отбор на България събра 10 т. и се изкачи на 11-о място в класирането. Лидер е домакинът Узбекистан с 12 т., следван от Китай и Армения с по 11 т.

46-ата шахматна олимпиада ще продължи в сряда (23 септември). В VII кръг нашите шахматисти ще играят срещу Украйна при жените и срещу Нидерландия при мъжете. Шампионите ще бъдат излъчени на 27 септември след общо 11 кръга по швейцарската система.