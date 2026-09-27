България завърши в Топ 15 и извън Топ 30 на шахматната олимпиада

FIDE Новият президент на FIDE Тимур Турлов (вляво) и неговият вице Вишванатан Ананд ликуват след обявяването на резултата от изборите по време на Общото събрание в Самарканд в събота.

Българският национален отбор завърши на 14-о място при жените и на 34-то при мъжете на шахматната олимпиада в Самарканд. В последния 11-и кръг по швейцарската система в узбекистанския град и двата ни състава постигнаха равенства.

Дамският ни тим с капитан Петър Арнаудов завърши 2:2 т. с Латвия. На първа дъска Нургюл Салимова победи с черните фигури Лаура Рагуле, на втора и на четвърта с белите фигури Надя Тончева и Гергана Пейчева направиха ремита съответно с Мария Кузнецова и Илзе Берзина, а на трета Белослава Кръстева допусна поражение с черните срещу Агнеса Степания Тер-Аветисяна.

В крайното класиране женският ни представителен отбор събра 15 точки от 7 победи, 1 равенство и 3 загуби. Шампион стана Китай с 20 т. (9-2-0), а призовата тройка допълниха Казахстан с 18 т. (7-4-0) и Индия със 17 т. (7-3-1).

При мъжете националите ни завършиха 2:2 т. с Белгия в последния кръг днес. Радослав Димитров извоюва единствената победа за българите на четвърта дъска с белите фигури срещу Арбен Дарда. На първа и втора Момчил Петков с черните и на втора Мартин Петров с белите сключиха примирие съответно със Сим Меревут и Елиас Ружински, а на трета играещият капитан Кирил Георгиев отстъпи с черните срещу Тибо Ванденбуше.

Финалният актив на България в открития турнир е 14 точки от 6 победи, 2 равенства и 3 загуби. Златните медали заслужи домакинът Узбекистан с 20 т. (10-0-1), следван от Индия (8-2-1) и Германия (9-0-2) с по 18 т.

НОВ ПРЕЗИДЕНТ НА FIDE

Роденият в Москва казахстанец Тимур Турлов беше избран за президент на международната федерация (FIDE) от Общото събрание на централата, проведено в Самарканд по време на предпоследния ден от XLVI шахматна олимпиада.

38-годишният Турлов получи 110 гласа от делегатите и се превърна в деветия президент на FIDE. Вадим Розенщайн от Германия събра 85 гласа, докато сънародникът му Ян-Хенрик Бютнер отпадна след първия кръг на гласуването.

Тимур Турлов наследява на поста руснака Аркадий Дворкович, който доброволно преустанови изпълнението на задълженията си като шеф на шахматната централа за срока на действие на санкциите на ЕС. Дворкович ръководеше FIDE от 2018 г., а впоследствие 15-ият световен шампион Вишванатан Ананд беше назначен за и. д. президент на негово място. Сега индиецът ще бъде вицепрезидент.

ПОТВЪРДЕНА САНКЦИЯ ЗА РУСИЯ

Едно от първите решения на Общото събрание на FIDE под ръководството на новия президент беше да потвърди решението за спиране на членството на шахматната федерация на Русия. Делегатите гласуваха с мнозинство да отхвърлят предложението на националните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руската централа.

"Трябва да се съобразяваме с решенията на Спортния арбитражен съд (CAS). Същевременно се надявам, че ще намерим изход от настоящата ситуация и че един ден руската шахматна федерация ще бъде напълно възстановена, след като условията на CAS бъдат изпълнени", коментира новият шеф Тимур Турлов по време на заседанието в Самарканд.