Григор Димитров чака квалификант в Майорка

ЕПА/БГНЕС архив В Майорка Григор Димитров ще търси първа победа във веригата на АТР от март.

Тенисист от квалификациите ще бъде съперник на Григор Димитров в I кръг на турнира на трева в Майорка (21-27 юни). Това отреди жребият за надпреварата от категория "АТР 250" на испанския остров.

Пресявките ще приключат утре, като паралелно с това ще започнат и мачовете от основната схема. Първият двубой на българина ще бъде в понеделник или вторник.

Ако се класира за II кръг, участващият с "уайлд кард" Димитров (№169 в света) ще се изправи срещу поставения под №5 французин Корентен Муте (№36) или унгареца Мартон Фучович (№76).

При успех във втория кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Муте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. Първата ни ракета има отрицателен баланс срещу първия (1-2) и положителен срещу втория (3-2).

Този сезон Григор се намира в най-голямата криза в цялата си кариера при професионалистите. 35-годишният ветеран от Хасково има 4 победи от 16 изиграни мача през 2026 г., като няма успех във веригата на АТР от март.

Турнирът в Майорка ще бъде генералната репетиция на Димитров за "Уимбълдън" (29 юни - 12 юли), където той ще играе също с покана от домакините.