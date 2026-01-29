Брус Спрингстийн написа песен, в която нарече Тръмп "окупатор"

"Босът" на американския рок Брус Спрингстийн написа протестна песен срещу Доналд Тръмп и неговата служба за борба с незаконната имиграция (ICE). Тя се нарича Streets of Minneapolis - очевидна препратка към един от големите хитове на рокзвездата Streets of Philadephia, лауреат на "Оскар" за най-добра песен към филма от 1993 г. с участието на Том Ханкс "Филаделфия".

В текста на новото парче, разпространено вчера, се пее за "град в пламъци, борещ се срещу огън и лед под ботуша на окупатор" и за "частната армия на крал Тръмп". Музикантът съобщи, че е написал и записал песента в края на миналата седмица и я е издал като реакция на второто убийство на протестиращ гражданин в Минеаполис от агенти на федералните имиграционни власти.

"Посветена е на хората в Минеаполис, на нашите невинни съседи имигранти и е в памет на Алекс Прети и Рене Гуд", пише 76-годишният музикант, споменавайки имената на двете жертви.

Абигейл Джаксън, говорител на Белия дом, коментира: "Правителството "Тръмп" е съсредоточено върху убеждаването на щатските и местните демократи да работят с федералните правоохранителни органи за отстраняване на криминалните и незаконно пребиваващи чужденци от техните населени места – а не върху случайни песни, изразяващи маловажни мнения и разпространяващи неточна информация".

Баладичната песен на Спрингстийн, построена върху мелодия от акустична китара и вокали и включваща соло с хармоника, завършва с възгласи "ICE Out!"

Малко по-рано и английският певец и текстописец Били Браг, известен като автор на музика с протестно съдържание, написа и издаде City of Heroes ("Град на герои"). Браг обяви публично, че песента е вдъхновена от убийството на Прети, а в основата му е "храбростта на хората в Минеаполис".

Спрингстийн отдавна критикува президента, който на свой редо предели рок иконата като "прехвален" изпълнител. Последният сблъсък между тях бе миналата година, когато по време на турне в Англия музикантът каза пред публиката, че Америка е "попаднала в ръцете на корумпирано, некомпетентно и изменническо правителство". Тръмп отговори с думите, че Спрингстийн е "залязващ рокаджия".