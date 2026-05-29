Детството на Селин Дион и 13-те ѝ братя и сестри става сериал

Той ще използва инерцията от завръщането на канадската звезда на сцената в Париж

Днес, 16:08
След еуфорията около предстоящите ѝ концерти в Париж, Селин Дион отново е в центъра на вниманието. Според американското издание Deadline в момента се подготвя телевизионен сериал Growing Кp Dion, който ще проследи нейното детство и това на многобройното ѝ семейство.

След няколко години далеч от сцената заради тежко заболяване, с изключение на крайно редки появи като тази на церемонията по откриването на летните Олимпийски игри през 2024 година (отново в Париж), звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика. На 30 март тази година, по повод своя 58-и рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента. Между 12 септември и 14 октомври т.г. тя ще изнесе 10 концерта на "Дефанс арена" във френската столица. 

Предстоящият сериал е утеха за онези, които не са успели да се сдобият с билети за това изключително събитие. 

Амбициозният проект е инициатива на семейство Дион. Според информацията на американските медии, идеята е резултат от сътрудничество между Жак Дион, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зое Грийн. Джими Дион, племенникът на певицата, също ще се включи в проекта като консултант. Сериалът, разработван от Diamant Rouge Entertainment, в момента се представя на различни потенциални телевизионни и стрийминг платформи. 

Селин Дион, която постигна световен успех в края на 90-те години с My Heart Will Go On от филмовия хит "Титаник" беше поставила кариерата си на пауза през 2022 г. по здравословни причини. По това време тя разкри, че е диагностицирана с рядко неврологично разстройство, наречено синдром на скования човек, което причинява силни и болезнени мускулни спазми и не ѝ позволява да пее. Поради диагнозата тя беше принудена първо да отложи, а след това и да отмени турнето си Courage World Tour.

