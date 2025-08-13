Медия без
Бионсе прибави първа награда "Еми" към своите 35 "Грами"

Днес, 14:36
Бионсе е още далеч от "големия шлем" EGOT.
Суперзвездата Бионсе - най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами" с 35 трофея, прибави към колекцията си своето първо отличие "Еми", предаде Асошиейтед прес. 

Певицата, чието пълно име е Бионсе Ноулс-Картър, е сред отличените в категорията за изключителни костюми въва вариететно, документално или риалити предаване за Beyonce Bowl - шоуто й на уестърн тематика на полувремето на коледния мач между "Балтимор Рейвънс" и "Хюстън Тексанс", излъчен от Netflix. По време на шоуто в родния си град Хюстън Бионсе представи на живо за първи път песните от албума си Cowboy Carter.

Специалната награда "Еми", която се присъжда извън редовния процес на гласуване и се връчва без официална номинация, е първата за Бионсе. Певицата е била номинирана 10 пъти в различни категории, но досега не е печелила. 

Отличията "Еми" за технически постижения се обявяват предварително и се раздават на церемонията Creative Arts Emmy Awards, която ще бъде следващия месец.

Със своите 35 "Грами"-та и първата си "Еми", 43-годишната Бионсе е на половината път от спечелването на "големия шлем" в шоубизнеса ЕГОТ - водещите отличия за телевизия, музика, кино и театър. Засега в колекцията на изпълнителката липсват награди "Оскар" (има една номинация за оригинална песен към филма "Методът Уилямс") и "Тони". 

Само 19 души в историята са печелили и четирите отличия по време на кариерата си. Сред тях са Барбра Стрейзанд, Елтън Джон, Рита Морено, Джон Гилгуд, Одри Хепбърн, Мел Брукс, Упи Голдбърг, Андрю Лойд Уебър, Джон Леджънд, Дженифър Хъдсън, Вайола Дейвис. Най-младата сред тях е Хъдзън, връстничка на Бионсе.

