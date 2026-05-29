КУБ: Събраха ни хиляди евро данъци, а сега твърдят, че сме незаконни

"Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ. Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване". Това обяви в официална писмена позиция инвеститорът в мащабния строеж в местността "Баба Алино" край Варна "КУБ Корпорация".

Преди това от фирмата отмениха планираната днес пресконференция по шумния скандал с "незаконния град" в гората край Варна. Инвеститорът трябваше да каже как е узаконен строежът от 104 жилищни сгради - къщи и апартаменти.

„Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция.“, написаха рано сутринта от корпорацията.

Затова пък няколко часа по-късно компанията изпрати своя писмена позиция до медиите. В нея се твърди, че документите за изрядни, строежът се базира на заварен план за територията от 1967 г. и разрешение от общината от 2015 г., издадено по Закона за горите, параграф 6. Той урежда горските местности, които са към урбанизирани територии.

"Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред. Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди", пишат от корпорацията.

"КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме лиценз клас 1%", обяснява компанията.

Оттам твърдят, че инвестицията в комплекс Forest Club е част от дългосрочен ангажимент към Варна и региона. "В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в България закрила и работа, след началото на войната в Украйна", пише в позицията.

Компанията твърди, че не са верни тезите, че земята е била горски фонд и впоследствие преобразувана за строителство. "ОУП на Варна е приет през 2015 г. - преди КУБ да стъпи в България. Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”. ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на регионалното развитие след дълго обществено обсъждане. С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП", пишат от компанията.

Оттам настояват да бъде отчетена пълната хронология – "на какво основание се твърди да има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от Общината и те са автентични".

"Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни", твърди КУБ.

Отхвърлят се и внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Корпорацията твърди, че трябвало да се прави разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. "Имотите дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители", посочват от компанията и добавят: "Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване с компетентните органи".

Накрая в позицията КУБ Корпорация "категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора" и обяснява, че не приема твърдения, "които уронват доброто ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората, работещи по проекта".

Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди.