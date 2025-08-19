Балерина подпалвач и Теди Москов се вихрят под открито небе в Пловдив

Театър "Васил Друмев" – Шумен, ще представи под открито небе в Пловдив две от хитовите постановки в афиша си: "Балерината, която запали оперетата" с участието на шеметната Албена Колева и "Дабъ дешил ине" – авторски спектакъл на режисьора Теди Москов.



На 20 и 27 август лятно кино "Орфей" ще се превърне в сцена на вълнуващи сценични събития – изповедта на една чудата примабалерина и абсурдната сатира на един свят без война, но пълен с диктатори.



На първата дата Албена Колева влиза в ролята на своя живот с "Балерината, която запали оперетата". Автор на текста и режисьор на спектакъла е Венцислав Кулев – неин дългогодишен житейски и творчески партньор. Постановката може да бъде определена като комедия с дълбочина и хаплива самоирония за съдбата на човека на изкуството, за труда, фанатизма и жертвите зад кулисите. Героинята в нея не се отказва от сцената, дори когато тя пламне. Това е монолог за болката и удоволствието от посвещаването на театъра и балета, за таланта и за изкуството, което… на никого не прощава, повдигат завесата от екипа.

И все пак "Балерината…" не е съвсем комедия, макар публиката да е свикнала да аплодира Албена Колева най-вече като комедийна актриса. Изповедта на Балерината е нерадостна с чергарския живот от сцена на сцена и от град на град, с милионите компромиси и унижения – още от соца през прехода до днешното объркано битие на лъжи, измами и кражби на публични средства дори в държавните театри, коментират запознати. Темата е особено актуална от миналата есен, когато гръмна т.нар. театрална афера със схемите за източване на пари от бюджета…

Сценограф на спектакъла е Елена Иванова, хореограф – Анна Пампулова, а на финала ще излезе и младата актриса Ванеса Пеянкова и ще танцува на палци като Умиращия лебед.

На втората посочена дата, седмица по-късно, лятно кино "Орфей" ще даде територия на "Дабъ дешил ине" – комедия на абсурда от Теди Москов, която жъне овации на много сцени в страната от премиерата си през март 2024-та насам. В тази политическа сатира военните конфликти са трансформирани в театрална игра, в която измислени диктатори като Адолф Кихлер и Осип Ставалин се състезават на боулинг с бутилки шнапс вместо кегли. Мая Новоселска, Евгени Будинов и талантлив актьорски състав от ДКТ "Васил Друмев" – Шумен, за които специално е създаден проектът, вдъхват изключителен дух на тази комедия, в която театърът е последната надежда за спасение.

Действието в спектакъла се развива по времето на Третия райх, но в държавата Благария – "земя пълна с благини". Вещ театрален народопсихолог, Теди Москов веднага е изрисувал вечния комплекс на сънародниците ни да правят мили очи на Големия брат – с времената Големият брат се сменя, но не и навика ни винаги да му "поддакваме". По своя си начин режисьорът демонстрира и винати актуалния световен феномен: как идиоти и кретени от всякакъв ранг по неведоми пътища успяват да омаят хората и да подчинят множеството.

Сценографията е на Димитър Воденичаров, автор на костюмите е Адрияна Найденова, музиката е на Антони Дончев.

Билети за двата спектакъла се продават в касата на Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив, касата на общината и онлайн в Eventim и Grabo.