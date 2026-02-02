Обвинените при акцията срещу торентите са пуснати срещу подписка

БГНЕС В пресконференция днес участваха (от ляво надясно) Данчо Желев от ДАНС, шефът на ГДПОБ Боян Раев, Светослав Василев от националното следствие, зам.-градската прокурорка Десислава Петрова и Георги Коджаниколов от Софийската районна прокуратура.

Трима души са обвинени и пуснати от прокуратурата срещу най-леката мярка за неотклонение - подписка. Това е равносметката от шумната акция срещу големите торент платформи ArenaBG, Zamunda и Zelka от края на миналата седмица. Това се разбра на брифинг по темата, даден от прокуратурата, следствието, ГДБОП и ДАНС.

Тримата са обвинени, че са създавали и поддържали платформи за обмен на предмети на авторско право. Това обясни Георги Коджаниколов от Софийската градска прокуратура. По думите му "подписка" е мярка, съобразена със закона, обществената опасност на дейците и извършеното. Прокурорът каза още, че тримата дават обяснение, но не разкри какво твърдят.

Зам.-градската прокурорка Десислава Петрова обясни, че акцията е обхванала 44 обекта. Тя обединява 4 разследвания - 2 на районно ниво и 2 на градско - за пране на пари. "Проверяват се съмнителни финансови потоци в различна валута към страни от ЕС и извън ЕС. Предстоят множество действия по събиране на доказателства", каза Петрова. От нейните думи се разбра, че делата са образувани през 2020 г.

Шефът на ГДБОП Боян Раев посочи, че претърсените адреси са на територията на София, Пловдив, Бургас и Перник, както и че са иззети множество компютърни конфигурации.

Светослав Василев от националното следствие припомни, че България е единствена от европейските държави е в черния списък на САЩ на местата, където се нарушава интелектуалната собственост. Това е пречка за чуждестранни инвестиции, пречка пред членството на страната в ОИСР, посочи още той.

По думите на Василев по делата има множество установени данни - например за извършени транзакции от едно от дружествата, свързани с един от обвиняемите към български гражданин, който лежи в САЩ с 12-годишна присъда за пране на пари.

"По принцип сме установили много голям обем криптокактиви, хиляди биткойни", посочи още Василев във връзка с акцията, но допълни, че докато не бъде получена информация от борсите, няма как да предоставят подробности.

"Целта, която преследваме, е не просто преустановяване дейността на сайтовете, а изваждането на България от списъка на страните, които не спазват авторските права", подчерта Коджаниколов.

За все още функциониращата Zamunda.se беше обяснено, че тя е с доста малък обем материали и в близко бъдеще ще спре да функционира. "Домейнът е в друга държава, но и там са предприети необходимите действия", каза Василев.

В годишния доклад Special 301 на Службата на търговския представител на САЩ (USTR), който оценява състоянието на защитата на интелектуалната собственост по света, за България се сочи, че остава в "Списъка за наблюдение" (Watch List). "България продължава да бъде сигурно убежище за онлайн пиратството", се казва в документа.

Критиките в него са към прокуратурата. "България все още не е преследвала по съдебен ред нито едно лице по новия закон, макар полицията да е свалила множество пиратски сайтове, да е идентифицирала лицата, които ги управляват, и да е иззела съответните доказателства", пише в доклада. И още: "Дългогодишните опасения относно правоприлагането в областта на интелектуалната собственост остават."