Американски агенти атакуваха големите торент платформи в България

30 Яну. 2026

Агенти от департаментите по вътрешна сигурност и правосъдие на САЩ са участвали в акция срещу най-големите торент платформи в България. Заедно с българските власти те са извършили претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, съобщи прокуратурата

Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права, се казва в съобщението. Прокуратурата твърди, че са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka и така са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

"Предприемат се действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите", продължава още прокуратурата.

Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства. Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратско съдържание в интернет. В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов междувременно съобщи от Димитровград, че в акцията са задържани четирима души. Когато бях на посещение в САЩ миналата година, говорихме, че такива торент сайтове работят от години, посочи Митов, цитиран от БТА. "От години нашите партньори, съвместно с българските институции, се опитват да направят нещо по въпроса, но до момента резултат нямаше. Последните месеци сме работили с американските служби, Европол, ГДБОП, нашето следствие, и ето, че резултатът е налице", каза още той.

Любопитното е, че в съобщението на прокуратурата за акцията два пъти поименно е споменат Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че според върховния съд от юли м.г. няма легитимност като такъв. В съобщението се подчертава, че лично той е координирал действията на българските институции с представителите на САЩ и че после е поздравил екипите за успешно проведената операция.

В годишния доклад Special 301 на Службата на търговския представител на САЩ (USTR), който оценява състоянието на защитата на интелектуалната собственост по света, за България се сочи, че остава в "Списъка за наблюдение" (Watch List). "България продължава да бъде сигурно убежище за онлайн пиратството", се казва в документа.

Критиките в него са към прокуратурата. "България все още не е преследвала по съдебен ред нито едно лице по новия закон, макар полицията да е свалила множество пиратски сайтове, да е идентифицирала лицата, които ги управляват, и да е иззела съответните доказателства", пише в доклада. И още: "Дългогодишните опасения относно правоприлагането в областта на интелектуалната собственост остават."

