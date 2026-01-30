Американски агенти атакуваха големите торент платформи в България

Агенти от департаментите по вътрешна сигурност и правосъдие на САЩ са участвали в акция срещу най-големите торент платформи в България. Заедно с българските власти те са извършили претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, съобщи прокуратурата.

Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права, се казва в съобщението. Прокуратурата твърди, че са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka и така са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

"Предприемат се действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите", продължава още прокуратурата.

Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства. Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратско съдържание в интернет. В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов междувременно съобщи от Димитровград, че в акцията са задържани четирима души. Когато бях на посещение в САЩ миналата година, говорихме, че такива торент сайтове работят от години, посочи Митов, цитиран от БТА. "От години нашите партньори, съвместно с българските институции, се опитват да направят нещо по въпроса, но до момента резултат нямаше. Последните месеци сме работили с американските служби, Европол, ГДБОП, нашето следствие, и ето, че резултатът е налице", каза още той.

Every year intellectual property right (IPR) theft costs Bulgarian and U.S. companies millions and harms creative industries in both our countries. We’re working together to stop it. This week, @DHSgov, @HSI_HQ, @CBP and @TheJusticeDept were proud to support our Bulgarian… pic.twitter.com/qXXvGxtGdA — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) 30 януари 2026 г.

Любопитното е, че в съобщението на прокуратурата за акцията два пъти поименно е споменат Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че според върховния съд от юли м.г. няма легитимност като такъв. В съобщението се подчертава, че лично той е координирал действията на българските институции с представителите на САЩ и че после е поздравил екипите за успешно проведената операция.

В годишния доклад Special 301 на Службата на търговския представител на САЩ (USTR), който оценява състоянието на защитата на интелектуалната собственост по света, за България се сочи, че остава в "Списъка за наблюдение" (Watch List). "България продължава да бъде сигурно убежище за онлайн пиратството", се казва в документа.

Критиките в него са към прокуратурата. "България все още не е преследвала по съдебен ред нито едно лице по новия закон, макар полицията да е свалила множество пиратски сайтове, да е идентифицирала лицата, които ги управляват, и да е иззела съответните доказателства", пише в доклада. И още: "Дългогодишните опасения относно правоприлагането в областта на интелектуалната собственост остават."