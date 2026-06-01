"Прогресивна България" обмисля по-кратко майчинство

"Прогресивна България" обсъжда съкращаване на срока на майчинството. Тази идея спомена депутатът Владимир Николов тази сутрин пред Би Ти Ви. Засега това е единственото, което се знае по въпроса. Николов обаче обвърза това решение с осигуряването на достатъчно ясли за децата.

Майчинството в България е две години. През първата година майката получава 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, т.е. на практика цялата си заплата. През втората година обезщетението е доста по-ниско – в момента е 398.81 евро, като не е увеличавано заради липсата на бюджетни закони. Има стимули за предсрочно връщане на работа, като в тези случаи майката получава 50% от заплатата си заедно с обезщетението.

В ЕС България се откроява с най-дългото майчинство, като във всички останали държави то е под 1 година.