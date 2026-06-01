"Прогресивна България" обмисля по-кратко майчинство

Днес, 08:53
ПБ смята да отвори голямата тема за срока на майчинството.
ПБ смята да отвори голямата тема за срока на майчинството.

"Прогресивна България" обсъжда съкращаване на срока на майчинството. Тази идея спомена депутатът Владимир Николов тази сутрин пред Би Ти Ви. Засега това е единственото, което се знае по въпроса. Николов обаче обвърза това решение с осигуряването на достатъчно ясли за децата.

Майчинството в България е две години. През първата година майката получава 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, т.е. на практика цялата си заплата. През втората година обезщетението е доста по-ниско – в момента е 398.81 евро, като не е увеличавано заради липсата на бюджетни закони. Има стимули за предсрочно връщане на работа, като в тези случаи майката получава 50% от заплатата си заедно с обезщетението.

В ЕС България се откроява с най-дългото майчинство, като във всички останали държави то е под 1 година.

