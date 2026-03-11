Медия без
43% от майките не желаят повече деца

50% от дамите декларират, че не получават помощ от партньор за ежедневните задачи

Днес, 08:07
Съмнения за депресия са имали около една четвърт от майките в първата година след раждането.
Pixabay
43% от майките не желаят да имат повече деца, макар майчинството да е един от най-щастливите периоди в живота им. Това показват данни от национално представително онлайн проучване на "Мъмфидънт", направено в периода 10 юни-10 септември 2025 г. сред 573 майки между 22-42 г. с деца до 7 г. и представено от доц. Стоянка Черкезова от Българската академия на науките, цитирана от БТА.

По думите й това е много важно заключение за България при наблюдаваната демографска ситуация в страната. "Проучването ни кара да си дадем сметка, че майчиното психично здраве е важно не само за майките, за благоденствието на техните семейства и деца, а може да е един от ключовете за разрешаване на важни обществени предизвикателства пред страната", заяви Черкезова.

Причините майките да не желаят повече деца са свързани главно с трудностите при майчинството. Най-труден за тях е периодът на първите няколко седмици след раждането, сочат данните. Само 11% от анкетираните споделят, че не им е било трудно в този период, а 71,9% посочват, че име е било доста или изключително трудно, като най-много са тези, за които е било изключително трудно. Изненадващо, за 48,1% от майките с три деца, които имат повече опит от останалите, също е било изключително трудно в първите седмици след раждането.

Данните показват, че преминаването към новата роля на майчинството е съпроводено с често или много често с изтощение и умора (77,5%), чувство на претовареност и стрес (73,6%) и трудни емоции като гняв, безпокойство, вина и тъга (64,2%). Много майки посочват, че често или много често имат усещане за безпомощност и липса на контрол (57,8 %).

63% от жените в проучването демонстрират високи равнища на щастие и удовлетвореност (61%). Майките с по-малки деца се чувстват по-удовлетворени и щастливи през първите три години, съобщи Черкезова. 93% изпитват възхищение, докато наблюдават как детето им се развива. Три от пет майки чувстват удовлетворение от семейната пълнота. 7 от 10 майките са имали усещане за значимост при вземането на решения за детето, а 54% декларират, че имат хармонични отношения с партньора си.

"Останалите казват, че при тях няма хармония което означава, че първите години от отглеждането на детето е един много труден период, в който претоварването оказва влияние върху връзката с партньора", коментира Черкезова. Тя подчерта, че подкрепата може да намали предизвикателствата, пред които е изправено семейството. 

Етапът на кърмене е най-тежък сред всички етапи на развитие на детето след първите три години. 52,5% от майките казват, че това е бил доста или изключително труден период за тях. Нито един друг етап от отглеждането на детето не може да се сравни като трудност с този, отговарят запитаните в проучването.

В първите 3 г. от майчинството 42% от майките се чувстват уверени, 53,7% се смятат за добра майка, а 45% се чувстват виновни за действията си като майка. "40% от майките по принцип изпитват вина и се упрекват за поведението си, като е важно да се направи разграничение между вина и срам", коментира Черкезова. По думите й се наблюдава много повече натиск на средата и осъждане, както и изискване към майките да спазват добрия тон, което е характерно за колестивистичните общества, каквото е българското. 

Около 50% от запитаните декларират, че не получават помощ от партньор за ежедневните задачи. На 44% им липсва емоционална подкрепа, а 48% от запитаните жени са неразбрани и сами. При 36% има продължителна липса на мотивацията, а 14% чувстват, че никой няма нужда от тях. Съмнения за депресия са имали около една четвърт от майките в първата година след раждането. Черкезова обърна внимание, че често това състояние всъщност не е депресия, а т.нар. майчина тъга, която засяга 85% от жените в първите две-три седмици от раждането. Депресията обикновено продължава по-продължително време, отбеляза Черкезова.

 

 

