МВР откри в колата на кандидат-депутат пари и списъци

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

МВР обяви, че в автомобила на кандидат за народен представител са открити пари и списъци с имена.

“При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат, а спътникът му - мъж, многократно осъждан за кражби. В подлакътника на колата са открити сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци", съобщи във Фейсбук главният секретар Георги Кандев.

Политикът не е съдействал на полицаите, отбелязва в публикацията Кандев.

Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура. Кандидат-депутатът не е задържан от МВР, защото е с имунитет.