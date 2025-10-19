След скандала с изборите и в конкурса "Мис Пазарджик" установиха купен вот

След скандала с купения вот на извънредните местни избори за общински съветници в Пазарджик, такъв бе установен и при провеждането на конкурса "Мис Пазарджик".

Победителката в една от категориите - "Лице на публиката", е елиминирана заради изкуствено завишаване на харесванията и манипулиране на резултата, съобщиха организаторите на конкурса.

„След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, съобщиха организаторите на конкурса във фейсбук страницата си.

Затова те са решили титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот.

Скандалът с „Мис Пазарджик“ идва броени дни след скандала за купен вот в Пазарджи на извънредните избори за общински съветници, който доведе до проверка на работата на местната полиция и дори до остраняването на шефа ѝ.

Резултатите от местния вот в Пазарджик доведоха и до цяла седмица блокада на работата на парламента от страна на партия ГЕРБ, които изпаднаха на шесто място за общински съветници. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов дори се обяви за нова конфигурация на властта.