Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След скандала с изборите и в конкурса "Мис Пазарджик" установиха купен вот

Днес, 16:08

След скандала с купения вот на извънредните местни избори за общински съветници в Пазарджик, такъв бе установен и при провеждането на конкурса "Мис Пазарджик".

Победителката в една от категориите - "Лице на публиката", е елиминирана заради изкуствено завишаване на харесванията и манипулиране на резултата, съобщиха организаторите на конкурса.

„След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, съобщиха организаторите на конкурса във фейсбук страницата си.

Затова те са решили титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот.

Скандалът с „Мис Пазарджик“ идва броени дни след скандала за купен вот в Пазарджи на извънредните избори за общински съветници, който доведе до проверка на работата на местната полиция и дори до остраняването на шефа ѝ.

Резултатите от местния вот в Пазарджик доведоха и до цяла седмица блокада на работата на парламента от страна на партия ГЕРБ, които изпаднаха на шесто място за общински съветници. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов дори се обяви за нова конфигурация на властта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

купен вот, Мис Пазарджик

Още новини по темата

Купеният вот стана удобно алиби за провала на ПП-ДБ
01 Ноем. 2024

На всеки 5 акции МВР арестува по 1 за купуване на гласове
15 Окт. 2024

Координаторът за изборите се загрижи за ролки хартия от предния вот
09 Окт. 2024

ДаБГ прати сигнал за търговия с вот с 200 имена
08 Окт. 2024

Най-много гласове се купуват в София и Бургас
01 Юни 2024

Цената на глас достигнала 500 лв.

28 Апр. 2024

И след присъда продаденият глас е на сметка

10 Февр. 2024

Прокуратурата обвини двама след побоя над член на СИК във Видин
03 Ноем. 2023

МВР: Между 40 и 150 лева е тарифата за глас
28 Окт. 2023

Полицията се ориентира по столевки за купения вот
24 Окт. 2023

Полицията погна купувачи на гласове в ромските махали
16 Окт. 2023

Общинар в Несебър е в ареста за търговия с гласове за 400 000 лв.
21 Септ. 2023

Купуване на гласове за ДПС доведе до условни присъди
11 Май 2023

Петдесетолевката за глас е по-силна от МВР и прокуратурата
12 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар