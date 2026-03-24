Ще разпознаваме служителите на МВР по нови знаци

Нова тв архив Почти след всеки протест се стига до скандали за липсата на ясни отличителни знаци на полицаите.

Хората ще разпознават всички служители на МВР по нови знаци. Това става ясно от промени в Инструкция № 8121з-988 от 2015 г., пуснати за обществено обсъждане от вътрешното министерство в правителствения Портал за консултации. Въпросният документ е "за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи".

Чрез предложените промени ръководството на МВР на практика прави много промени в знаците, по които може да се разпознаят всички негови служители.

МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места МВР вкарва масово изследването с полиграф за заемането на ръководни длъжности. Това става ясно от пуснатите за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации промени в Наредба от 2015 г.

Така се предвижда всички служители на вътрешното министерство да имат чисто нов вид личен знак - с изображение на логото на МВР, разпознаваем от българските граждани. Предвижда се неговото индивидуализиране с шестцифрен номер, като първите две цифри обозначават структурата на МВР. Така се постига унифициране на личния знак, който ще бъде еднакъв за всичките структури, пишат авторите на промените.

Адвокати към протеста: Помнете номерата на полицаите насилници Имате право на медицинска помощ и на адвокат, както и да мълчите. Имате право да знаете на какво основание ви задържат. Ако полицаи проявяват насилие - физическо или вербално, запомнете номерата им.

В инструкцията е подробно описано как изглежда новият знак. "Личният знак е от лек метал със сребрист цвят във формата на щит с размери: височина 72 мм и широчина 54 мм с изображение на логото на МВР, в центъра на знака. В горната част на лицевата страна с релефни цифри се нанася шестцифрен номер, като първите две цифри обозначават структурата на МВР, а останалите четири са поредният номер на знака. На обратната страна на знака се прикрепя метална щипка, която позволява неговото захващане", се описва в документа.

"Носенето на нов вид личен знак, разпознаваем по-добре от българските граждани, ще даде възможност на служителите на МВР при осъществяването на техните правомощия, да работят в условия на повишено доверие към извършваните от тях дейности. Очаква се това да повиши доверието към МВР и държавността като цяло", мотивират се от ръководството на МВР.

Промени има и при индивидуалния идентификационен номер. Предвидено е той "да се поставя с текстилна самозалепваща лента над десния преден джоб на връхното специално униформено или работно облекло при наличност на джоб, а в останалите случаи - в дясната горна част на връхното униформено или работно облекло, на нивото на гърдите, по начин, осигуряващ индивидуалният идентификационен номер да е видим“. Изрично е записано, че първите две цифри на личния знак и индивидуалния идентификационен номер, обозначаващи структурата на МВР, ще се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.

Съдът показа как се прикрива полицейското насилие Прокуратурата е водила съвсем през пръсти разследването за насилието зад колоните на Министерския съвет по време на антиправителствения протест на 10 юли 2020 г.

В мотивите за промените е посочено, че текстове от сега действащата инструкция не отговарят на закона за МВР и затова тя трябва да бъде приведена в съответствие с него. Констатира се също, че предписаният до този момент ред за носене на личния знак е неудобен и непрактичен за служителите, което ангажирало значително тяхното внимание за неговото опазване и ги затруднява да се фокусират върху осъществяването на правомощията си. В този смисъл с проекта на Инструкция се предлагат разпоредби, уреждащи носенето на личния знак по подходящ за конкретния случай начин съобразно преценката на служителя. Предлага се и прецизиране на разпоредбите относно осъществяването на контрола за носенето на личните знаци и индивидуалните идентификационни номера, за проследяването на тяхното състояние след предоставянето им, както и въвеждане на задължение за предоставяне на такава информация до съответното звено „Човешки ресурси“.

7 неудобни въпроса към МВР за протестите Сблъсъците, до които се стигна на големия антиправителствен протест на 2 септември, повдигнаха много неудобни въпроси към действията на полицията. По традиция от МВР и СДВР хвалят работата на подчинените си и стоварват цялата вина за станалото върху гражданите.

С измененията в инструкцията е предвидено, че предоставяне на нови лични знаци и индивидуални идентификационни номера се извършва само при обявяването им за невалидни или повреждане, което ги прави неизползваеми. Изрично е записано, че загубените, откраднатите и повредените лични знаци и индивидуални идентификационни номера по вина на служителя, което ги прави неизползваеми, се заплащат от служителя.