МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места

МВР вкарва масово изследването с полиграф за заемането на ръководни длъжности. Това става ясно от пуснатите за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации промени в Наредба от 2015 г.. Тя е за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

С промените се въвеждат допълнителни механизми за проверка на почтеността при израстване в длъжност на полицейските служители. Като най-общо промените се изразяват в провеждане на психологично изследване на всички кандидати за израстване, въвеждане на допълнителни въпросници за изследване интегритета на служителите при провеждане на психологичното изследване и включване, като задължителен етап от процеса на провеждане на процедурата, „изследване с полиграф“ на кандидатите за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност, обясняват авторите на промените, пуснати за обсъждане от вътрешния министър.

Изрично е посочено, че основната цел на измененията и допълненията е повишаване на доверието в конкурсните процедури за заемане на ръководни длъжности в Министерството на вътрешните работи чрез разширяване на инструментариума за оценка на кандидатите. Записано е, че ще има подпомагане на конкурсните комисии при вземане на мотивирани и обосновани решения, както и ограничаване на риска от назначаване на лица с несъвместими с ръководната дейност зависимости, конфликт на интереси или уязвимости.

Изследването с полиграф е предвидено като допълнителен оценъчен елемент, който не замества останалите етапи на конкурсната процедура, а ги допълва. То няма елиминаторен характер в конкурсната процедура, не представлява доказателство по смисъла на действащото законодателство и не поражда самостоятелни правни последици за служителя.

Вкаран е специален раздел МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ С ПОЛИГРАФ. В него е записано, че изследването с полиграф се провежда с кандидати за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност. Въпросното изследване се прави по график, изготвен от Института по психология – МВР.

Чрез проучването се оценява почтеността, надеждността и лоялността на кандидата към Министерството на вътрешните работи. Преди провеждане на изследването кандидатът подписва декларация за доброволно участие и информирано съгласие. Резултатите от изследването с полиграф се оформят в протокол за изследване с полиграф. Данните от изследването с полиграф се обработват и съхраняват при спазване на изискванията за защита на личните данни и класифицираната информация.

Резултатите от изследването с полиграф имат оценъчен характер и се използват като допълнителна информация при цялостната преценка на професионалните и нравствените качества на кандидата от конкурсната комисия, обясняват авторите на промените.

В случай, че важна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената дата, най-късно до началото на изследването с полиграф, кандидатът може да подаде заявление до председателя на конкурсната комисия за определяне на друга дата или час, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства. При явяването си на изследване с полиграф всеки кандидат трябва да носи със себе си служебна карта и две химикалки. Експертът от Института по психология – МВР инструктира участниците в изследването с полиграф за реда и организацията за провеждането му. Институтът по психология – МВР предоставя протокол от изследването на изследваните кандидати на конкурсната комисия преди провеждането на структурирано интервю. Проучването се извършва в съответствие с вътрешните правила за организацията на работата в Института по психология – МВР, пише още в промените.