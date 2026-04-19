Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И този вот не мина без куриози

Членове не комисии се явиха сутринта, после избягаха

19 Апр. 2026
Избирател дефилира край урна с интересна фланелка.
БГНЕС
И тези избори не минаха без куриози. Те са свързани основно с отказа на хора, записани като членове на секционни комисии, наистина да бъдат членове.

И при новите правила - стотици откази от изборни комисии
С настоящите избори продължава традицията стотици хора, записани като членове на секционни избирателни комисии (СИК), да се отказват от задълженията си в часовете по-рано или просто да не се явяват в деня на вота.
СЕГА
19 Апр. 2026

Изборните правила позволяват всеки да се откаже. За целта се попълва молба. Но хипотезата поява в комисията и плюене на петите после не е разгледана от закона. Точно това се случи обаче в Бургаско. В една от секциите член излязъл от помещението и не се върнал. Колегите му позвънили след часове, а той обяснил, че имал личен ангажимент. В друг случай "колегата" въобще не вдигнал телефона си.

В кърджалийското село Мост председател на комисия не се явил нито вчера при раздаването на книжата, нито днес. Районната комисия тръгнала да му телефонира, обаче... номерът му липсвал въобще в списъците.

Много са оплакванията от смесените региони, че хора са записани в комисиите без да са ги питали. Обикновено това се случва, когато имената са останали от предишни избори. Всичко по съставите на комисиите - членове, смяната им и т.н., се извършва от парламентарните сили.

Други случки днес: две районни комисии останаха без интернет за часове - в столичния 26-и и старозагорската. В Пазарджик журналистите от Нова телевизия получиха сигнал, че жена е признала пред секционната комисия, че ѝ е платено да гласува. Пред репортерите дала вид, че дума не знае на български.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026, изборни куриози

Още новини по темата

Пет формации влизат в НС при 14.8% обработени протоколи
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

ДПС е шампион по сигнали за купен вот
19 Апр. 2026

Бойко Борисов омекна за управление с Румен Радев
19 Апр. 2026

БСП би се включила в правителство без задкулисни договорки
19 Апр. 2026

Изборният ден беше удължен заради огромни опашки
19 Апр. 2026

Изборите преминават с арести и изземване на пари
19 Апр. 2026

В Лондон удължиха с още час изборния ден
19 Апр. 2026

Машинното гласуване блокира на места в страната
19 Апр. 2026

И при новите правила - стотици откази от изборни комисии
19 Апр. 2026

България гласува: Всичко за избори 2026
19 Апр. 2026

Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР
17 Апр. 2026

Президентката: Всеки глас може да е решаващ срещу купения вот
17 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?