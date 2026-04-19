И този вот не мина без куриози

И тези избори не минаха без куриози. Те са свързани основно с отказа на хора, записани като членове на секционни комисии, наистина да бъдат членове.

И при новите правила - стотици откази от изборни комисии С настоящите избори продължава традицията стотици хора, записани като членове на секционни избирателни комисии (СИК), да се отказват от задълженията си в часовете по-рано или просто да не се явяват в деня на вота.

Изборните правила позволяват всеки да се откаже. За целта се попълва молба. Но хипотезата поява в комисията и плюене на петите после не е разгледана от закона. Точно това се случи обаче в Бургаско. В една от секциите член излязъл от помещението и не се върнал. Колегите му позвънили след часове, а той обяснил, че имал личен ангажимент. В друг случай "колегата" въобще не вдигнал телефона си.

В кърджалийското село Мост председател на комисия не се явил нито вчера при раздаването на книжата, нито днес. Районната комисия тръгнала да му телефонира, обаче... номерът му липсвал въобще в списъците.

Много са оплакванията от смесените региони, че хора са записани в комисиите без да са ги питали. Обикновено това се случва, когато имената са останали от предишни избори. Всичко по съставите на комисиите - членове, смяната им и т.н., се извършва от парламентарните сили.

Други случки днес: две районни комисии останаха без интернет за часове - в столичния 26-и и старозагорската. В Пазарджик журналистите от Нова телевизия получиха сигнал, че жена е признала пред секционната комисия, че ѝ е платено да гласува. Пред репортерите дала вид, че дума не знае на български.