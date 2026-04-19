И при новите правила - стотици откази от изборни комисии

Днес, 11:16
БГНЕС

С настоящите избори продължава традицията стотици хора, записани като членове на секционни избирателни комисии (СИК), да се отказват от задълженията си в часовете по-рано или просто да не се явяват в деня на вота. Към 400 са случаите в Благоевградска област, 200 - във Великотърновска, стотина из Кърджалийско. Има и на други места. Всичко това се случва въпреки няколко правила, въведени преди вота с цел да се ограничи явлението. Най-важното от тях - изисква се лична декларация за отказ на съответното лице.

На мястото на отказалите се слагат хора от резервния списък. Но най-често те не се добре обучени. Не малко са отказите и от представители на ръководството на СИК-овете. Реално всичко това го правят парламентарните формации - те предлагат и заменят членовете. Комисиите само администрират процеса. 

"Имаме обаждания или идват на място. Лицата  се оплакват, че са били назначени без да знаят, даваме им бланка за оставка, те си я попълват, ние ги освобождаваме. Постъпват и по електронната поща писма от такива членове", заяви пред БНТ Петър Захариев, председател на районната комисия в Кърджали.

