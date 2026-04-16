Редица села в Кюстендилско не са готови за вота в неделя

Непосредствено преди изборите в неделя се оказва, че редица населени места в Кюстендилско не са готови за вота. Голям проблем например е липсата на интернет обхват, заради което преброяването на гласовете няма да се излъчва на живо. В региона има и други проблеми - оказва се, че в четири села със сумарно 10 души избирателните списъци са побрали повече от 200 избиратели с двойно гражданство.

По отношение на липсата на обхват областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов заяви за БТР, че е инициирал среща с трите мобилни оператора на територията на региона. Той обаче смята, че ситуацията обаче не може да бъде променена. Ето защо в секциите без обхват ще се прави запис на преброяването на гласовете и попълването на протоколите, който ще се прилага към изборните книжа.

Без интернет покритие са населените места в цялата Община Трекляно, няколко гранични села в община Невестино, както и отделни населени места в общините Кюстендил, Рила, Кочериново. Дори и в Рилския манастир сигналът е слаб, отбеляза областният управител. За сайта "Пиринско" Иванчов заяви, че в село Бучино председателите на СИК са инструктирани да изминат един километър, за да намерят сигнал и да се свържат с членовете на районните избирателни комисии.

Вчера Министерството на електронното управление увери, че сигналът на мобилните оператори да бъде усилен за изборите, включително в пограничните райони, за да бъде безпроблемно видеоизлъчването при преброяването на гласовете от вота.

200 избиратели в обезлюдени села

Проблемите на Кюстендилския регион обаче не свършват с липсата на интернет. Четири напълно обезлюдени гранични села - Червена ябълка, Савойски, Сажданик и Ново село имат една секция за гласуване на предстоящите избори и макар постоянните им жители да са общо около 10, в избирателните списъци те са поне 200, след като са включени и такива с двойно гражданство и с адресна регистрация в някое от селата, казват от общинската администрация в Кюстендил, предава БНР.

Само в село Савойски с адресна регистрация с двойно гражданство са 121 души, в останалите също са десетки. Те никога не гласуват, вероятно и този път няма да пристигнат в затънтените селца, за да упражнят вота си по постоянен адрес, коментира Мирослав Миланов, завеждащ организационния отдел на Община Ново село. По думите му, хората с двойно гражданство са включени в избирателния списък.

Същевременно все още от службите ГРАО в деветте общини в Кюстендилския регион не обявяват официално колко са регистрираните при тях с двойно гражданство, а справката е поискана преди повече от седмица от областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов.

Неофициално се казва, че хората с двойно гражданство в Кюстендилския регион са предимно македонци и са около 20 хиляди.