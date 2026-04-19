Изборите преминават с арести и изземване на пари

Джипове притискали колата на кандидат-депутат

19 Апр. 2026Обновена
Забавен колаж от социалните мрежи, след посещението на вътрешния министър Дечев в Буковлък вчера.
FB/Пуйло
Забавен колаж от социалните мрежи, след посещението на вътрешния министър Дечев в Буковлък вчера.

"Сега" следи напреженията в страната, възникващи с провеждането на изборите:

Като цяло спокойното начало на изборния ден бе нарушено не къде да е, а в плевенското село Буковлък. В него живеят роми. През годините то се утвърди като една от своеобразните столици на изборните баталии.

Днес, след като 2 часа никой не влезе да гласува, в една от секциите (СИК) най-после се явиха хора. Но пък си говореха своя език, което накара председателят на комисията да ги заплаши, че ако чуе пак език, различен от българския, ще ги изгони. Настана спречкване, без големи поражения. 

Селото е под засилен полицейски надзор. Вчера вътрешният министър Емил Дечев специално навести "на кафе" местните тартори, с цел дисциплинираща превенция. Кадри от днес:

15 408 полицейски служители следят секциите в страната, съобщи към 11 часа главният секретар на МВР Георги Кандев. Подадени са 93 сигнала за престъпления, образувани са 8 досъдебни производства. 

В района на Благоевград снощи е подаден сигнал на телефон 112, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител, е притискан и заплашван от два големи джипа. "Установени са хората от джиповете, задържани са", каза Кандев.

В село Микре мъж и жена заплашвали свидетели по досъдебно производство за купуване на избори. И по този случаи има задържани лица, информира главният секретар.

Районната избирателна комисия в Смолян препрати към прокуратурата сигнал, в който се твърди, че на несъществуващ административен адрес в Девин са регистрирани 150 избиратели, съобщи председателят на комисията Добрин Тодоров. Години наред този адрес е използван при избори. Адресът се отнася за две общежития в ромския квартал на Девин, уточни БТА.

Полицията в Шумен съобщи, че ползва дронове за следене на пространствата край секциите.

В 14 часа Кандев направи ново изявление в социалните мрежи. Съобщи, че са образувани 13 досъдебни производства. 2 от тях - в област Смолян, където има задържани трима души за купуване на гласове. След изземвания и претърсвания в кола и три адреса, са открити 40 000 евро, предназначени за търговия с вот.

"Искам да се обърна към българските граждани: с приближаване на края на изборния ден купувачите на гласове се активират. Но искам да знаят всички, че МВР е подготвило някои изненади, ние няма да позволим това да се случи. Затова, моля гласувайте!", каза главният секретар на МВР.

В кърджалийско село камери заснеха двама души зад машината за гласуване: 

 

