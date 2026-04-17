Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общественият съвет на ЦИК призова социолозите да не публикуват екзитпол

Включително и в социалните мрежи

17 Апр. 2026
Докато и последният гласуващ на територията на страната не пусне бюлетината, забранено е да се пускат прогнози и социологически данни за резултата от изборите.
Илияна Димитрова
Екзитпол в хода на изборния ден е забранен, включително и в социалните мрежи, припомня Общественият съвет на ЦИК. В неделя, 19 април, на доставчиците на медийни услуги и социологическите агенции е забранено да разпространяват данни от социологически проучвания преди 20 часа, под каквато и да е форма. Това означава, че докато и последният гласуващ на територията на страната не пусне бюлетината, е забранено да се публикуват прогнози за резултата от изборите. 

Съгласно текстовете в Изборния кодекс (т. 15 от Допълнителни разпоредби), забраната се отнася и до профилите в социалните мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и др. на доставчиците на медийни услуги.

Извършването на социологически проучвания в изборния ден е регламентирано в Изборния кодекс и се извършва единствено от регистрирани в ЦИК агенции. В този смисъл, отговорността за предоставяне на междинни данни лежи и върху регистрираните социологически агенции, а не само върху публикуващите ги медии. Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията, а именно "Алфа Рисърч", "Галъп Интернешънъл Болкан", "Mаркет Линкс", "Мяра" и "Тренд" да поемат публично общ "джентълменски" ангажимент, като заявят, че се ангажират да не предоставят своите данни по време и начини, които предполагат или допускат нарушаване на закона. Ако бъде поет такъв ангажимент, публикуваните преди 20 часа в електронни медии или социални мрежи прогнозни резултати, "класации" и други подобни ще бъдат априори дискредитирани като ненадеждни, тъй като обществото ще знае, че те не могат да са продукт на реални екзит полове, проведени от регистрираните в ЦИК отговорни социолози професионалисти и ще ги игнорира, заявяват в позиция от Обществения съвет. 

От ЦИК добавят, че в интервала от 13 часа - колкото е продължителността на изборния ден, правото на информация може и следва да отстъпи пред правото на свободен и необременен с прогнозни резултати избор на избирателите за управлението на страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентари избори 2026, екзитпол

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?