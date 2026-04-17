Общественият съвет на ЦИК призова социолозите да не публикуват екзитпол

Илияна Димитрова Докато и последният гласуващ на територията на страната не пусне бюлетината, забранено е да се пускат прогнози и социологически данни за резултата от изборите.

Екзитпол в хода на изборния ден е забранен, включително и в социалните мрежи, припомня Общественият съвет на ЦИК. В неделя, 19 април, на доставчиците на медийни услуги и социологическите агенции е забранено да разпространяват данни от социологически проучвания преди 20 часа, под каквато и да е форма. Това означава, че докато и последният гласуващ на територията на страната не пусне бюлетината, е забранено да се публикуват прогнози за резултата от изборите.

Съгласно текстовете в Изборния кодекс (т. 15 от Допълнителни разпоредби), забраната се отнася и до профилите в социалните мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и др. на доставчиците на медийни услуги.

Извършването на социологически проучвания в изборния ден е регламентирано в Изборния кодекс и се извършва единствено от регистрирани в ЦИК агенции. В този смисъл, отговорността за предоставяне на междинни данни лежи и върху регистрираните социологически агенции, а не само върху публикуващите ги медии. Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията, а именно "Алфа Рисърч", "Галъп Интернешънъл Болкан", "Mаркет Линкс", "Мяра" и "Тренд" да поемат публично общ "джентълменски" ангажимент, като заявят, че се ангажират да не предоставят своите данни по време и начини, които предполагат или допускат нарушаване на закона. Ако бъде поет такъв ангажимент, публикуваните преди 20 часа в електронни медии или социални мрежи прогнозни резултати, "класации" и други подобни ще бъдат априори дискредитирани като ненадеждни, тъй като обществото ще знае, че те не могат да са продукт на реални екзит полове, проведени от регистрираните в ЦИК отговорни социолози професионалисти и ще ги игнорира, заявяват в позиция от Обществения съвет.

От ЦИК добавят, че в интервала от 13 часа - колкото е продължителността на изборния ден, правото на информация може и следва да отстъпи пред правото на свободен и необременен с прогнозни резултати избор на избирателите за управлението на страната.