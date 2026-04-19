В Лондон удължиха с още час изборния ден

Хора, живеещи в София, но без адресна регистрация, се тълпят да гласуват в Сърбия

19 Апр. 2026Обновена
Секция в квартал "Авджълар", Истанбул
Нова телевизия
Секция в квартал "Авджълар", Истанбул

Изборният ден в Лондон беше удължен с един час заради желаещите да гласуват,  а и заради по-малкото на брой секции в страните извън ЕС, съгласно Изборния кодекс. 

 В Истанбул опашките от желаещи да гласуват започнаха още от сутринта в квартал "Авджълар". Във Франция също имаше засилен интерес в изборния ден.  В Германия пък бяха подадени рекорден брой заявления за гласуване в чужбина. Опашки имаше и в гръцката столица Атина.

Хора, живеещи в София, но без адресна регистрация там, минават границата, за да гласуват, защото им е по-близо, отколкото да се приберат до родния си град, предаде БНТ.

 

Секцията в Северен Лондон "Палмърс Грийн" е едно от местата, където живеят най-много българи. Хората трябваше да чакат на опашка повече от 2 часа, за да стигнат до изборното помещение, предава БНТ. В дипломатическата мисия в Лондон са разкрити рекордните 7 секции. По избирателни списъци в тях са регистрирани 862 души, като още две секции в британската столица също са с толкова голям брой записани избиратели. В крайна сметка изборният ден бе удължен с час.

 

В Турция

30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул вече се образува и първата опашка в секцията в квартал "Авджълар", предава "Нова телевизия".

В цялата страна има общо 27 секции. В Истанбул са шест.

Някои от желаещите да упражнят правото си на глас първо трябва да се наредят на опашка за декларация, а след това и на втора за самото гласуване.

По-натоварено гласуване с 1500 или дори 2000 души в секция може да се очаква на места като Чорлу и Ергене в Тракийския регион, Бурса, както и в отделни квартали на Истанбул.

Председателят на най-голямата изселническа организация в Бурса "Балгьоч" Емин Балкан обобщи пред БНР настроенията на избирателите.

"Доста са притеснени, защото тук и от България, и от Турция има много хора. При предишните избори имаше 168 секции, а сега са 27. Това естествено ни притеснява и ни дразни. България е една европейска страна, но с това си държание отнема правата на гласоподавателите", смята Емин Балкан.

 

Северна Македония

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски използва изборния ден в България за да заяви: "Мога да кажа, че съм донякъде разочарован от ниската избирателна активност сред македонските българи, тъй като само 250 от тях проявяват интерес да участват в тези избори, при повече от 200 000, според Радев и хората около него. Очаквах активността да бъде малко по-висока. Но в същото време очаквам гражданите в България, които гласуват в България, да изберат министър-председател, или по-скоро глава на правителството, който ще бъде ясно проевропейски настроен и ще подкрепя добросъседските отношения, и който, вместо да се занимава с двустранни въпроси, ще се посвети на истинските фундаментални европейски ценности, определени от Аденауер, Шуман и Де Гаспери отдавна, и като държава-членка на Европейския съюз, ще бъде истински радетел на Копенхагенските критерии, а не на двустранни спорове, които сега се иска да дадат отговори на въпроси, датиращи още от Средновековието“.

В Гърция

Опашки от желаещи да гласуват български граждани се образуваха пред две от избирателните секции на площад "Караискаки" в централната част на Атина. До 14:00 часа в двете секции са гласували общо около 900 души, съобщиха председателите на секционните избирателни комисии. На тези места сънародниците ни имат право да избират между хартиена бюлетина и устройство.

Предварително регистрираните избиратели в гръцката столица са 209. Гражданите без подадени заявления също могат да упражнят правото си на глас, след като попълнят декларация на място. На територията на цяла Гърция са разкрити общо 26 секции. Изборни помещения има в градове като Александруполис, Кавала, Солун и Патра, както и на редица острови, сред които Крит, Тасос, Родос и Корфу.

