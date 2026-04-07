КС поряза вечния мандат на Сарафов

Решението едва ли ще го помръдне от поста на и.ф. главен прокурор

Днес, 18:08
Борислав Сарафов
ПРБ - пресцентър
Борислав Сарафов

Конституционният отказа да отмени нормата от Закона за съдебната власт, регламентираща, че никой не може да е изпълняващ функциите главен прокурор или председател на върховен съд за повече от 6 месеца.

Делото беше образувано по въпрос, повдигнат от Апелативния съд във Варна в края на 2025 г. Първоначално варненските съдии искаха тълкуване на нормата. Конституционният съд обаче прие това питане за нередовно и магистратите го преформулираха - директно атакуваха законовата норма, регламентираща ограничението във времето.

Борислав Сарафов е и. ф. главен прокурор от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но тъй като законът влезе в сила на 21 януари 2025 г., се приема, че неговите 6 месеца изтекоха на 21 юли. Това е и практиката на Върховния касационен съд, с която както Сарафов, така и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказват да се съобразят. Колегията смята, че Сарафов е в заварено положение и затова може да си стои и. ф. вечно, стига да е жив и да не се откаже сам. Неотдавна дори отказа да разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да определи нов изпълняващ функциите.

Затова едва ли произнасянето на Конституционния съд ще промени нещо в сегашното положение и няма да помръдне Сарафов от поста.

В решението на КС се казва, че 6-месечният срок не е мандат на временно изпълняващия функциите на главен прокурор, председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд, защото мандат е установен единствено за титулярите на тези длъжности, и то в Основния закон. "Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице", се казва в решението.

СТАНОВИЩЕ

Петима съдии имат и отделно становище. Според тях КС е трябвало да навлезе по-дъблоко в казуса. Те пишат, че противоконституционна би била законова разпоредба, която овластява едно лице да изпълнява функциите на държавен орган, в случая на главен прокурор, без да е определен срок за това овластяване.

"Съдът трябваше изрично да посочи, че преуреждането на отношения за в бъдеще, като се запазват вече настъпили правни последици, включително в публичната сфера, не противоречи на Конституцията. Освен това се предполага, че в правовата държава законодателят действа рационално, т. е. смислено, целенасочено и последователно, като приема правни норми, които подлежат на прилагане и по този начин регулират обществените отношения", пишат Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов (който беше и докладчик по делото), Соня Янкулова и Борислав Белазелков. "Преведено" на неюридически език това означава, че според тях времето, в което Сарафов можеше да е и.ф. главен прокурор, е приключило на 21 юли 2025 г.

