Кабинетът отменя транша от над 2 млн. евро за нова колегия на ВАС

Фейсбук/Дани Каназирева Георги Чолаков, който се очакваше да оглави новата колегия, приветства с плюшено зайче доскорошната герберка Дани Каназирева в редиците на административните съдии. От лятото тя е съдия в Пловдив.

Правителството ще оттегли днес финансирането от малко над 2 млн. евро, отпуснато в последните дни на кабинета "Желязков" на Върховния административен съд.

На база на обективната информация не може да се аргументира, че делата във ВАС ще се увеличат и това налага разкриването на нови щатни бройки за съдии. Това стана ясно от думите на служебния правосъден министър Андрей Янкулов вчера.

Както "Сега" писа през февруари, Върховният административен съд се кани да си разкрие нова, трета колегия. Тя ще се ръководи от нов зам.-председател на съда, ще има още един шеф на отделение и 14 редови съдии. Очакваше се да бъдат назначени също 9 съдебни помощници (любима длъжност за децата на хора от системата), 7 секретари, 7 деловодители. Освен всичко ще има един секретар на председателя, както и шофьор.

Решението за отпускането на 2 098 877 евро за ВАС за 2026 г. беше взето на 28 януари, явно по спешност, вероятно за да се случи преди служебния кабинет, без дори да бъде съгласувано с Висшия съдебен съвет.

В съдебната власт отдавна се спекулира, че във ВАС ще има нова колегия, която да бъде оглавена от доскорошния председател на съда Георги Чолаков.

Раздуването на щата на съда, в който понастоящем има 106 съдии и над 20 командировани магистрати, следва от промени в Закона за държавната собственост, с които Висшият съдебен съвет беше задължен да обезпечи с необходимия брой съдии върховната инстанция, която поема делата за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. Режимът, при който отчуждаването да минава през ВАС, действаше до 2019 г., когато подсъдността беше "свалена" на окръжно ниво, не само за да бъдат разтоварени върховните магистрати, но и да бъдат улеснени гражданите. Логиката е, че където е имотът, там би трябвало да е и делото.

На 9 януари и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева праща до ВСС искане за допълнително финансиране на съда заради промените в закона. Тя обяснява, че е поискала данни от премиера за броя на имотите частна собственост, които са предназначени за изграждането на национални обекти и предстои отчуждаване. И така било изяснено, че има над 5220 имота, за които е в ход или предстои образуване на производство по отчуждаване през 2026 г. Това са предимно земеделски земи с множество съсобственици, всеки от които може да оспори законосъобразността на размера на определеното обезщетение. Затова се очакват много дела, за които на ВАС му трябват съдии и служители.

Министърът на правосъдието тогава - Георги Георгиев, препраща аргументите на съдия Чернева на Министерския съвет и парите са отпуснати.

Чернева е приложила и справка, от която се вижда, че за зам.-председателя на съда се предвиждат 8620 евро брутно възнаграждение месечно, за председателя на отделение - 6653 евро, за съдиите - 6499 евро. Съдебните помощници ще получават бруто 2400 евро, шофьорът - 1413 евро, секретарят на председателя - 1853 евро, секретарите и деловодителите - по 1358 евро. Отделно са предвидени и пари за осигуровките им. Така сумата набъбва до 2 098 877 евро.

Янкулов обясни вчера, че през последните седмици в Съдийската колегия на ВСС текат дискусии, тъй като тя е органът, който да придвижи увеличаването на щата, обезпечено с отпуснатите средства.

"Предвид обективните данни, няма никакво увеличаване на натовареността. Това увеличаване на щата няма как да бъде защитено с аргументите, че се очаква увеличаване на натовареността", каза Янкулов. Затова и според него кабинетът трябва да отмени решението си за парите. "А ВСС е в правото си да действа както намери за добре. Те могат да продължат в зададената от тях посока", посочи министърът.