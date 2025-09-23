Медия без
Закъсалият ВиК сектор е в челото по ръст на заплатите

Трудът на брокери, туроператори, охранители е поскъпнал с близо 18% за година

Днес, 05:20
Недостигът на работници и служители е една от причините за бързото нарастване на заплатите у нас.
Главоломният ръст на заплатите в България продължава, и то повсеместно - в частния и в държавния сектор, в строителството и в услугите, в мините и в туризма.

Само за година разходите за труд* са се увеличили средно с 13 процента, показват новите данни на НСИ - за третото тримесечие на 2025 г. При скромен ръст на икономиката - под 4%, и при около 5% инфлация на годишна база двуцифреното покачване на заплатите не изглежда нито оправдано, нито здравословно, защото всъщност по-високите доходи са почва за избуяване на цените.

Има сектори, в които разходите за труд се покачват със скорост, доста по-висока от средната. Така е в добивната промишленосг (16.3% увеличение за година) и в културно-развлекателните дейности (16.9%). Рекордът обаче е във фирмите, които се занимават с различни видове посреднически услуги - агенции за недвижими имоти, за охрана, за наемане на персонал, туристически агенции, кол центрове  и др. Обединени под общия етикет "административни и и спомагателни дейности", те са начело по поскъпване на работната ръка - със 17.6% за година.

Прави впечатление, че в един от най-проблемните и критикувани сектори на българската икономика - ВиК, разходите на фирмите за персонал също са сред най-бързо покачващите се (16% за година)."Водните" дружества се славят с огромните загуби на вода по мрежата и с изключително бавната смяна на остарелите тръби, което е фатално при промените в климата и бедствените засушавания. От друга страна и ВиК предприятията като в много други сфери на икономиката ни страдат от глад за работна ръка. Наскоро например стана ясно, че вносни работници от Бангладеш ще спасявят от недостиг на персонал "ВиК Перник".

В строителството заплатите също са се покачили сериозно за година - с почти 16 на сто. Това е една от причините и за голямото и неспирно поскъпване на имотите.

НСИ дава дава данни и за промените в разходите на работодателите за персонал за последните 4 години. Оказва се, че в периода 2022-2005 г. заплащането в заведения и хотели се е удвоило (98% покачване). Ръстът при споменатите по-горе "административни и спомагателни дейности" е дори още по-голям - 109 процента. Заетите в строителството и държавният сектор също се открояват с бързо растящи доходи - близо 100% нагоре за 2022-2025 г.

---------

*Разходите за труд са изплащаните от работодателите заплати, социални и здравни осигуровки, различните видове обезщетения, надбавки, данък върху социалните разходи. 

 

 

Кривата, показваща увеличението на разходите за труд, става все по.стръмн
НСИ Кривата, показваща увеличението на разходите за труд, става все по.стръмн
