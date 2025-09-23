Закъсалият ВиК сектор е в челото по ръст на заплатите

Pexels Недостигът на работници и служители е една от причините за бързото нарастване на заплатите у нас.

Главоломният ръст на заплатите в България продължава, и то повсеместно - в частния и в държавния сектор, в строителството и в услугите, в мините и в туризма.

Само за година разходите за труд* са се увеличили средно с 13 процента, показват новите данни на НСИ - за третото тримесечие на 2025 г. При скромен ръст на икономиката - под 4%, и при около 5% инфлация на годишна база двуцифреното покачване на заплатите не изглежда нито оправдано, нито здравословно, защото всъщност по-високите доходи са почва за избуяване на цените.

Има сектори, в които разходите за труд се покачват със скорост, доста по-висока от средната. Така е в добивната промишленосг (16.3% увеличение за година) и в културно-развлекателните дейности (16.9%). Рекордът обаче е във фирмите, които се занимават с различни видове посреднически услуги - агенции за недвижими имоти, за охрана, за наемане на персонал, туристически агенции, кол центрове и др. Обединени под общия етикет "административни и и спомагателни дейности", те са начело по поскъпване на работната ръка - със 17.6% за година.

Прави впечатление, че в един от най-проблемните и критикувани сектори на българската икономика - ВиК, разходите на фирмите за персонал също са сред най-бързо покачващите се (16% за година)."Водните" дружества се славят с огромните загуби на вода по мрежата и с изключително бавната смяна на остарелите тръби, което е фатално при промените в климата и бедствените засушавания. От друга страна и ВиК предприятията като в много други сфери на икономиката ни страдат от глад за работна ръка. Наскоро например стана ясно, че вносни работници от Бангладеш ще спасявят от недостиг на персонал "ВиК Перник".

В строителството заплатите също са се покачили сериозно за година - с почти 16 на сто. Това е една от причините и за голямото и неспирно поскъпване на имотите.

НСИ дава дава данни и за промените в разходите на работодателите за персонал за последните 4 години. Оказва се, че в периода 2022-2005 г. заплащането в заведения и хотели се е удвоило (98% покачване). Ръстът при споменатите по-горе "административни и спомагателни дейности" е дори още по-голям - 109 процента. Заетите в строителството и държавният сектор също се открояват с бързо растящи доходи - близо 100% нагоре за 2022-2025 г.

*Разходите за труд са изплащаните от работодателите заплати, социални и здравни осигуровки, различните видове обезщетения, надбавки, данък върху социалните разходи.