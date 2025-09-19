Атаката срещу шефа на НСИ стресна опозицията

С тревога реагира парламентарната опозиция на поредната кадрова рокада на управлявщите. В Народното събрание днес бяха одобрени промени в Закона за статистиката на първо четене, с които беше прекратен мандатът на настоящия председател на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов. Освен това в закона беше записано, че неговият наследник ще се избира от парламента, не от правителството, както е сега. Предложението беше внесено от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, а получи подкрепата на ДПС-НН.

Атанас Атанасов беше избран през юли 2022 г. от кабинета на Кирил Петков, управлявал с мандат на ПП. Вече повече от година той е обект на политически атаки – основно от "Възраждане", която твърдеше, че НСИ манипулира статистически данни, за да улесни влизането в еврозоната - нещо, което Атанасов отрече . В един момент той дори разказа, че служители на института са получавали заплахи от членове на "Възраждане".

През тази година обаче той попадна и на мушката на органи, близки до сегашните управляващи – Комисията за защита на потребителите (КЗП) почти го обвини , че саботира въвеждането на еврото (тоест, обратното на това, в което го обвинява "Възраждане" - бел.а.). КЗП тогава беше оглавявана от Мария Филипова, която наскоро парламентарното мнозинство избра за зам.-омбудсман , с което я направи и потенциален служебен премиер. А шефът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов, също избраник на управляващите, атакува НСИ, че отказва да предостави данни на какви цени продават хранителните си стоки отделните търговци.

Така в началото на септември мнозинството внесе законопроекта , разгледан и одобрен днес. Единственият аргумент в мотивите към проекта за предстоящата смяна на Атанасов е, че с промените „ще се осигури в по-голяма степен публичност, прозрачност и професионални критерии при избора“, ако това се прави в Народното събрание.

"Прекалявате хора! Започвате да махате всички неудобни в България!", обърна се Мартин Димитров от ДБ към управляващите. Той посочи, че работата на НСИ е качествена и няма причини за смяната на председателя му. Такива не са посочени и в самия законопроект. "Така възниква една диктатура – всички неудобни хора се сменят без аргументи ... Всички ли ще преклоните глава и ще продължите по пътя на репресиите?", попита той мнозинството, като назова поименно лидера на СДС Румен Христов, който е депутат от парламентарната група на Бойко Борисов.

Асен Василев от ПП коментира, че "някой в много спешен порядък се опитва да отстрани шефа на статистиката с неясни мотиви". Той призова законопроектът да бъде оттеглен, а ако има действителни причини за отстраняването на Атанасов, това да поиска правителството, като публично се обоснове.

"Възраждане" също отказа да подкрепи законопроекта, въпреки всичките си атаки срещу Атанасов. От партията на Костадин Костадинов обявиха, че законодателното предложение "обслужва само и единствено Пеевски, който иска да овладее статистиката".

Накрая проектът беше одобрен с 96 гласа от мнозинството, 38 бяха против - от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие". От ДБ обещаха да внесат промени между първо и второ четене.