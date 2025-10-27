Lufthansa съкращава полети, а Wizz Air пуска нови линии

За някои авиокомпаннии пазарът е добър и се разрастват, други обаче са принудени да "свиват перките".

Wzz Air обяви, че от днес започва да изпълнява редовни полети от София до две нови дестинации – Торино (Италия) и Маракеш (Мароко). Те са част от зимния график на нискотарифната авиокомпания. Самолетите до Торино ще пътуват във вторник, четвъртък и събота, а връзката с Маракеш ще оперира във вторник и събота.

Новите маршрути са в изпълнение на плана за разширяване на мрежата на авиокомпанията в България, която от вчера включва и полети до Кишинев (Молдова) и Прага (Чехия). Наскоро Wizz Air наскоро увеличи и капацитета си до Тел Авив, като през зимния сезон ще има до осем полета седмично от София до израелската столица, а от Варна - 3 пъти седмично. Предстои стартирането на полети от София и до Варшава (Модлин) (първият ще е на 15 декември), а от 31 март догодина ще има и маршрути до Палма де Майорка и Ламеция Терме.

В обратната посока

За друга авиокомпания обаче времената определено не са добри. Германската "Луфтханза" (Lufthansa) премахва премахва редица международни и вътрешни полети от своето разписание за 2026 г. в опит да намали разходите.

Според новото разписание, което ще влезе в сила от 29 март 2026 г., компанията няма повече да изпълнява полети между Франкфурт на Майн и Тулуза във Франция, както и между Мюнхен и естонската столица Талин. Полети между Мюнхен и Овиедо в Испания също са отменени, съобщава БТА, като цитира ДПА.

Превозвачът планира съкращаване на около 50 вътрешни полета от и до Мюнхен и Франкфурт - заради високи данъци и такси.

"Луфтханза груп" (Lufthansa Group), включваща авиокомпаниите Brussels Airlines, Austrian airlines и швейцарската "Суис" (Swiss), ще предлага 14 000 седмични полета до 330 дестинации в около 100 държави през 2026 г., посочва ДПА.