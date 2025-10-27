Българите се юрнаха да внасят парите си в банките

Pixabay Сумата, внесена на срочен евров депозит в банките през септември е на стойност 334 млн. лв., което е с 57% повече от предния месец и с 26% повече от септември миналата година.

Рязък скок на новооткритите депозити на домакинствата отчете статистиката на БНБ за септември. Особено впечатляващ е скокът на влоговете на влоговете в евро - само за месец на срочен депозит са били внесени суми на обща стойност 334 млн. лв., което е с 57% повече от август и с 26% повече от септември миналата година.

С приближаването на датата на приемане на еврото като национална валута - 1 януари, 2026 г., се засилва активността на населението да внася свободните си пари в банки.

От една страна все по-масово хората решават да депозират левовете, които държат в брой, което ще ги улесни при обмяната им евро, тъй като банките ще направят това автоматично на 1 януари, без никакви такси. През септември в банки са внесени 325 млн. лв. от домакинствата, което е с 27% повече от миналогодишния септември. Този процес се засили от началото на юни, когато България получи положителни доклади от ЕК и ЕЦБ за влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г. Тогава банките обявиха, че премахват временно таксите за внасяне на левове.

От друга страна статистиката показва, че и влоговете в евро растат. Това е валута, която домакинства са държали в брой или са обменени вече от левове в чейндж бюра.

С ръста на парите, депозирани в банка, се наблюдава намаляване на лихвите по тях. Ако преди година средната доходност на депозитите в левове надхвърляше 1% годишно, то сега тя е 0.8%. Припомняме, че олихвяване на депозитите предлагат само по-малките банки в страната, докато първите пет големи държат от четири-пет години лихвите по спестяванията на нулеви нива.

За евровите депозити лихвите са по-високи - през септември средната ефективна годишна лихва е 1.31%. Година преди това тя е била 1.77%, а месец преди това - 1.09%.