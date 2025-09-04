Управляващата коалиция иска да смени шефа на НСИ с послушен

Управляващата коалиция планира да смени шефа на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов. Депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН са внесли законопроект за изменение на Закона за статистиката, в който предлагат председателя на НСИ да се избира от Народното събрание, вместо да се назначава от правителството.

Те предлагат и заместник-председателите на института да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на института.

Според законопроекта изборът на ново ръководство на Статистическия институт трябва да се случи в срок до един месец от влизането в сила на законовата промяна.

"С избирането от Народното събрание на председател и заместник-председатели на НСИ мандатите на определените от Министерския съвет председател и заместник-председатели се прекратяват", пише в законопроекта.

Сегашният председател на НСИ доц. Атанас Атанасов зае поста си през юли 2022 г. след обявен конкурс от тогавашното правителство на Кирил Петков. Мандатът му, който е 7-годишен, изтича през лятото на 2029 г.

Предистория

Атанасов си навлече гнева на "Възраждане", които обвиниха института в манипулиране на данните за инфлацията с цел страната ни да покаже изпълнение на критериите за влизане в еврозоната.

По-важно е, че Атанасов бе атакуван от шефовете на два от контролните органи в страната, добили особена активност напоследък.

Шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов се възмути, че НСИ отказва да предостави данни на какви цени продават хранителните си стоки отделните търговци. Карадимов твърдеше, че има законово право на тази информация по повод започналия секторен анализ на комисията на пазара на хранителни стоки.

Тогава от НСИ обясниха, че Законът за статистиката им забранява да предоставят индивидуални данни за цените на търговците. "Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт", отвърнаха от НСИ.

След това шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова почти обвини председателя на НСИ в саботаж на въвеждането на еврото. Филипова твърдеше, че НСИ отказва да одобри списъка със стоките от потребителската кошница, чиито цени търговците трябва да публикуват всеки ден. Това била причината КЗП да не може да стартира платформата за сравнение на цените на отделните търговци, както и те самите да започнат всеки ден да публикуват ценовите си листа, заяви Филипова.

Атанасов отговори, че в Закона за въвеждане на еврото, включително в последните му изменения, не е предвидено задължение за НСИ да издава одобрения, заповеди или указания. "НСИ многократно е препоръчвал на КЗП да бъде използван състава на потребителската кошница, който е предоставян официално, обсъждан на редица експертни заседания и е публично достъпен на интернет страницата на Института. Решението дали да бъде използван пълният състав на кошницата или да бъдат подбрани отделни групи и категории стоки е в компетенциите на КЗП", посочи ръководството на НСИ и подчерта, че отговорността за списъка и проследяването на цените е изцяло на КЗП.

Официални мотиви

В мотивите към законопроекта вносителите посочват, че трябва да се гарантира независимостта на Националния статистически институт, който носил отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

"Ръководителите на националните статистически институти трябва да независими в действията си при изпълнение на своите свързани със статистиката задачи и не търсят и не получават указания от никое правителство или друга институция, орган, служба или образувание, а процедурите за назначаването им са прозрачни и се основават единствено на професионални критерии", се казва още в мотивите.

Реакция

Планът за смяна на ръководството на НСИ стана повод за реакция от опозиционната партия „Продължаваме промяната“. От ПП нарекоха действията на управляващите "преврат".

„Преди 2 седмица НСИ публично уличи любимката на Делян Пеевски Мария Филипова в некомпетентност. Явно това е подразнило Пеевски и Борисов и в първия работен ден на парламента са внесли законопроект, с който искат да отстранят, по средата на мандата, ръководството на НСИ“, написа партията.

„България заслужава компетентен и политически независим Национален статистически институт, а не ведомство, ръководено от некомпетентни протежета. За ПП е недопустим подобен преврат в НСИ и ще гласува против законопроекта“, добави формацията.