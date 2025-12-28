Проблеми с рестото в магазините се очакват през януари

Илияна Димитрова От 1 януари до 8 август 2026 г. цената на стоките трябва да бъде изписана първо в евро, а след това обърната в левове по фиксирания курс. Много магазини, които преди това показваха цените първо в левове, а после в евро, направиха промяната в етикетите още през декември, което подведе доста потребители.

От 1 януари 2026 г. еврото става официалната валута на България, но през първия месец на новата година разплащанията с физически пари ще може да се извършват и в евро, и в левове.

През този едномесечен период на паралелно обращение на двете валути гражданите ще може плащат по своя преценка в левове или в евро в търговските обекти и центровете за услуги. Търговците отсреща трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят заради моментна липса на наличност на евробанкноти и евроцентове. Целта е по този начин част от левовете в обращение да бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги - още един обменен канал наред с физическата смяна на левове срещу евро в банките и офисите на "Български пощи".

Притеснения и множество въпроси както у търговците, така и у потребителите, предизвиква възможността за това смесено разплащане през януари.

Търговците са обезпокоени дали ще имат достатъчно еврови наличности, за да връщат ресто. Потребителите се притесняват дали това ресто ще бъде пресметнато вярно и коректно по фиксирания курс 1.95583 лв. за едно евро.

Основания за притеснения има. Законът за въвеждане на еврото ясно посочва, че в периода на двойно посочване на цените на стоките и услугите (до 8 август 2026 г.) в издавания фискален бон крайната сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в евро и в левове. В същото време няма изрично законово изискване и рестото да бъде изписано във фискалния бон в двете валути за по-голяма яснота за потребителите.

В медиите търговци и дистрибутори на фискални апарати увериха, че от 1 януари на касовите бележки ще може да се изписва в двете валути и дължимото на клиента ресто. Това със сигурност ще бъде направено в супермаркетите на търговските вериги.

Проблемът е при по-малките търговци, чиито касови апарати изобщо не отпечатват рестото върху касовите бележки. Ако след 1 януари при тях клиент плати в левове покупката си, касиерите ще трябва "на ръка" (или с калкулатор) да сметнат какво ресто в евробанкноти и евромонети да върнат, като спазват фиксирания курс. Тези сметки неминуемо ще забавят пазаруването, а е възможно да породят и спорове с потребителите. Особено ако клиентът плати в евро, а продавачът му върне ресто в левове и стотинки, сметнато "на ръка". Вече се появиха множество приложения, които предлагат чрез смартфона лесно превалутиране и избягване на грешки при връщането на ресто, докато са в обращение и двете валути.

По-малки търговци се оплакват, че дни преди официалното приемане на еврото сервизните фирми, които поддържат фискалните им апарати, още не са направили последна актуализация на софтуерите им. Тя е свързана с поредността на изписване на двете валути върху касовите бележки. Ако до 31 декември във фискалните бонове крайната сума трябва да се изписва първо левове, а след това в евро, то от 1 януари поредността се променя - първо трябва да е посочена цената в евро, след това в левове. Именно от забавяне в тази последна актуализация на фискалните устройства, която да включва и посочване на рестото в двете валути, там където е възможно, се оплакват търговци.

Същата промяна в изписването на цените - посочване първо в евро, а след това в левове, трябва да се направи и върху етикетите, ценоразписите, менютата и брошурите цените на стоките и услугите от Нова година. Много магазини без много шум смениха етикетите още през декември, което доведе до объркване и подведе доста потребители при голямото пазаруване по коледните и новогодишните празници.

Потребителите се чудят дали през януари ще може да платят една покупка и в левове, и в евро. Т.е. ако общата сума е 100 евро, дали може да се плати част от нея в евро, другата - в левове. Законът не забранява това, но е дал право на търговеца да откаже подобно смесено плащане.

Освен това през януари, когато в обращение са и двете валути, търговецът може да откаже да приеме плащане с повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки. В същото време няма законово ограничение, ако търговецът реши да върне като ресто на клиента повече от 50 броя монети в левове.

Проблеми със стотинките и дори еднолевови и двулевови монети при покупка в някои магазини се появяват и сега - преди въвеждане на еврото. Търговци се опитват "да пласират" на клиентите си колкото може повече стотинки, когато трябва да върнат ресто с извинението, че няма какво да ги правят. Със същия мотив търговците все по-често в последните дни на декември отказват да приемат стотинки при плащания в брой на каса.

През януари при рекламация и разваляне на договор търговецът трябва да възстанови сумата изцяло в евро, дори ако стоката или услугата са заплатени по-рано през декември в левове. Но и в този случай се допуска при липса на достатъчна моментна наличност в евро, търговецът да върне платената сума в левове.

Ръководствата на големите търговски вериги уверяват, че всички служители на каса са добре обучени да работят с двете валути, както и че са се погрижили за достатъчно големи първоначални еврови наличности, за да връщат без проблем ресто в евро. Но дори и там не изключват забавяне на разплащанията на касите и известен дискомфорт през януари.

Затова препоръката е хората да ползват предимно банковите си карти за безналични разплащания, за да си спестят превалутиране и връщане на левово ресто. Проблемът е, че има малки магазини, които отказват картови разплащания под определени суми. В такъв случай най-добре е поне през януари да бъде избегнато пазаруването от такива обекти.

Много дребни търговци с малки кафенета, фризьорски и козметични салони или други услуги няма да бързат да отворят в първите дни на Новата година, за да имат време да се снабдят с достатъчно стартови наличности от новата валута. Оказа се, че банките с предимство са заредили със стартови пакети през декември по-големите си бизнес клиенти, докато дребните търговци масово ще трябва да се снабдят с евро в брой едва в първите дни на 2026 г., като изтеглят необходимото им количество евробанкноти и евромонети от превалутираните си банкови сметки.

В Хърватия, която влезе в еврозоната през 2023 г., периодът на паралелно обращение на куната и еврото бе само две седмици и много търговци изобщо не отвориха през това време.