МФ: Няма да има никакво удължаване на живота на лева

Няма никакви срещи и никакви обсъждания за евентуално удължаване на периода на двойно използване на лева и на еврото, обяви Министерството на финансите. Този период приключва на 31 януари и от следващия ден в България ще се разплащаме само в единната европейска валута, припомнят от МФ.

Съобщението идва по повод на упорито разпространявани в социалните мрежи слухове, че текат тайни съвещания за удължаване на двойното обращение, защото процесът на преминаване към еврото срещал трудности. Фалшивата новина се тиражира от медии, групи, профили в интернет с подчертана антиевро насоченост. В кампанията активно участват и депутати от партии, определящи се като патриотични. Маргарита Махаева, народна избраничка от "Възраждане", също е публикувала в профила си във Фейсбук заблуждаващата "статия" от анонимен автор, в която се твърди: "България може да се превърне в първата членка на Единния валутен механизъм, която няма да се вмести в предварително заложения преходен период... Това означава, че транзитното ползване едновременно на левове и евро до края на януари може да се удължи с още две седмици или цял месец". Незнайният автор на "новината" пише, че бил научил за готвеното удължаване от също така незнаен "топ експерт от БНБ".

БНБ и МФ досега не реагираха, защото информацията е очевидно безумна измишльотина на същите лъжепартиотични "мозъчни тръстове", които измислят всевъзможни начини да объркват по-неуките хора и да смущават старта на еврото. Но тъй като слухът се тиражира с чутовна упоритост, Министерството на финансите все пак реши да го опроверае официално:

"Периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава", заявиха от МФ в съобщение до медиите.

ЕДИН МЕСЕЦ СТИГА

Ето какво още обяснява Министерството на финансите:

Във всички държави, въвели еврото като официална валута, най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. А държавите, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици, само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.

В нашия Закона за въвеждане на еврото е ясно записано, че „за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на България (период на двойно обращение на лева и еврото)“.

Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути.

Едномесечният срок е обсъден и съгласуван с Европейската комисия и Европейската централна банка, с работните групи към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, в които участват представители на БНБ, Комисията по финансов надзор и други държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност.

Министерството на финансите призовава гражданите да търсят официални източници на информация, каквито са специално създаденият сайт за еврото – https://еврото.бг и интернет страницата на Българската народна банка.