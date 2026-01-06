Еврото влезе в България с мед и катран

България стана 21-ият член на еврозоната. Световните медии отразиха с безпрецедентно внимание и симпатия новината. Румънски политици коментират: "България пак ни задмина". Техни сръбски колеги също отбелязват, че Сърбия е влязла в прехода по-богата от България, а сега е тъкмо обратното. Целият ЕС и всички в еврозоната приветстваха страната ни.

У нас великото събитие продължава да предизвиква възторг и гняв, гордост и притеснения.

Двете лица на прехода

Според властите и големия бизнес валутната реформа се случва дори по-добре от очакваното. Според част от гражданите и по-дребните фирми проблемите са безброй и безкрай. Истината сигурно е някъде по средата, но е несериозно да се правят прибързани равносметки в първата седмица на голямата промяна.

Разбира се, че има технически засечки. Тук-там някой банкомат блокира. Случвало са е и преди. Твърди се, че монетният двор не смогва с производството и че зареждането с евромонети не е "ритмично". И така да е, стотинките още са в обращение - до 31 януари. Касиерки се притесняват, други направо изпадат в паника, задето трябва да работят в две валути. Трудно е в малките обекти и по пазарите. Другите си имат фискални апарати, които сами изчисляват всичко. Проблемът ще отпадне още идния месец, когато двойното обращение приключи и левът отиде окончателно в историята.

Въпреки че имаме половин година да се отървем от левовете и стотинките, почти всички се разбързахме да ги харчим и обръщаме в евро още в първите дни на януари. Ясно е, че магазините и банките трудно ще насмогват на тази лавина.

Все пак гафовете и засечките по-скоро са изключения. Няма място за истерии и вайкане. И в другите от еврозоната в първите дни и седмици на новата валута е имало спънки, недоверие, недоволство. Хората са чувствителни, особено по-наивните и по-неуките, които са наплашени или нахъсани от псевдопатриоти срещу еврото.

Човешки грешки?

Част от оплакванията са основателни. Други не са. Граждани се възмущават, че поискали да обменят петцифрена сума, а в банката им отказали. Всеки, който има вземане-даване с банки, знае, че когато става дума за теглене или обмяна на повече пари (над 30 000 лв.) винаги подава предварително заявка, за да бъде осигурена съответната наличност (банките все повече извършват виртуални сделки, тоест не налага да се разнасят насам-натам чували и касети с пари).

Други се дразнят, че като посетили за първи път банков клон, за да внесат/обменят левове, ги накарали да попълнят декларация за идентификация. Това няма нищо общо с еврото и е рутинно изискване - законът срещу прането на пари задължава банките да "опознаят" всеки нов клиент, като го помолят да попълни основни данни да себе си.

Има сигнали, че в някои банкови офиси се престарават и искат декларация за произход на парите и за суми под 10 000 лева. Всеки конкретен случай се проверява, уверяват от Асоциацията на банките.

В изолирани банкови клонове служителки искат такси за обмен на левове в евро (а до 30 юни превалутирането е напълно безплатно). БНР излъчи запис, в който ясно се чува как банковата чиновничка, като научава, че насреща й е нов клиент, отсича, че дължи 15 лева за обмена на левове в евро. На въпрос "защо?" му казва, че "току-що е влязла в сила новата тарифа". Дали служителката е неграмотна? Или е злонамерена? Дали таксуването е нейна "интерпретация" или е нареждане от шефа на клона? Случаят се проверява.

Вижда се, че има и обслужващ персонал, настроен враждебно към еврото. Във видео, заснето в автобус, билетопродавачка с вид на клошарка хока и обижда пътничка, която настоява да получи рестото в евро.

Веднага след Нова година на офис на фирмата за екскурзии "Бохемия" в Бургас се появи надпис "Ние работим с евро против волята си". Скандалната табела се оказа солова акция на служител. Тя бе свалена веднага след сигнала, а виновникът бе дисциплинарно наказан.

Скачат ли цените

Напук на злите прокоби нищо извънредно не се случва. Краставиците и маслото са скъпи, но не е заради еврото. От НАП обявиха, че за 4 дни от новата година са получили 1000 сигнала за необосновано поскъпване. Дали е много - при стотици милиони продажби? Сред сигналите е и "казусът" на Мая Манолова, която набеди "Фантастико" за 34% скок в цената на франзела "Симид", Оказа се, че Манолова сравнява цената на франзелката, продавана на 31 декември на промоция, с редовната цена на 4 януари, която е същата като преди коледната промоция. Но еврофобите продължават да тиражират дезинформацията как обедняваме заради еврото.

Цените се движат и нагоре, и надолу. Пазарът ги намества, а когато някой търговец се опитва да е "печалбар", ако има отлив на клиенти, сам ще се поправи. Това се е случвало и преди еврото, ще се случва и сега.

Катран в меда

Много българи споделят първи впечатления за еврото с радост и гордост. Други обаче сеят съмнения и лъжи. Заради дезинформацията, която тече навред, някои хора се тревожат, че не можем да плащаме с наши евро в Гърция, в Испания и т.н.

Депутат от "Възраждане" тиражира във Фейсбук видео, в което според него касиерка в някакъв германски магазин отказва да приеме български евро. Всъщност записът е мъгла с неясен звук, но все пак се разбира, че касиерката не отказва, само казва, че за първи път вижда такива монети. Да, българските монети се различават - на тях са изобразени Мадарският конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски.

"Бдителни умници" алармират в интернет, че има "фалшиви" новопроизведени монети, на които от едната страна пише "евроцентове", а от другата - стотинки. Монетите са си напълно легитимни - и за сведение на пишман патриотите показват уважението на Европа към България и към кирилицата. Само на нашите евроцентове и на гръцките надписът е на собствената азбука (на гръцките пише "лепто" - λεπτό).

В интернет има откровени инициативи за бойкот на еврото. Не е ясно кой ги финансира и дирижира, но изпъкват с агресия и с уродливи форми на съпротива - уж в защита на националния суверенитет зоват за "Бой последен за лева" и "Война на живот и смърт".

Начело на съпротивата срещу еврото е "Възраждане". В най-новата си Фейсбук изява Костадин Костадинов се заканва да вземе властта в България, да върне лева и да разтури и ЕЦБ, и ЕК. В друга публикация подстрекава родолюбивите българи да драскат по евробанкнотите послания от вида "Не на еврото" - та да видел цял свят какво мисли "народът". Патриотът нарича еврото с исконната българска дума "шиткойн". Няма данни партията му да се е отказала да приема "вонящи" депутатски заплати и субсидии, които вече се плащат в "шиткойни".

От "тик ток" до Х и обратно в реалността

Социалните мрежи преливат от всякакви конспирации за лева и еврото. Някои от тях налудни и гротескни. Видео в Х показва домакиня, която ожесточено пере в леген с много пяна евроцентове - за да махне "заразите" от Брюксел. Всъщност металните парички са отсечени в нашия Монетен двор и са съвсем чистички.

В друг клип, който броди из нета, мъж старателно прегъва банкнота от 50 евро, после я доближава до огледало и се получава изображение, което според автора на видеото е самият сатана, а според непредубедени зрители напомня на бивол или нещо подобно.

Значителна част от защитниците на лева показват стряскаща неграмотност. В 90% са бедни и нещастни. Били са бедни и с лева, но им е внушено, че еврото ще ги довърши. Типичен представител е гражданинът Милен Асенов. който споделя на невнятна латиница във Фейсбук: "Te neim puka ama nie sme protif evroto imame deca nie sme mladi iskame budeshte za tqh da smeniat i imeto na bg taka i taka sasipaha darjavatani obivat i naroda".

Напук на зложелатели и конспиратори еврото е тук и според всички външни наблюдатели и експерти България се справя доста добре. Много хора не си дават сметка колко труд, разходи, сложна организация и координация стоят зад замяната на целия паричен оборот, изтеглянето на гигантски като обеми и тегло количества левови банкноти и монети, охраната и превозването на новите пари до банки, банкомати, магазини, пощи, офиси из цялата страна. Когато се извършва такъв колосален преход, няма как някой механизъм да не проскърца.