Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Всички банки искат лична карта при замяна на левове в евро

Задължително се попълва декларация откъде са парите, ако сумата е над € 5000

13 Яну. 2026

За да няма смут, занапред ще уеднаквят изискванията си към желаещите да обменят левове в евро. 

Това съобщи Владимир Иванов, шеф на Координационния център за въвеждане на еврото. Решението е взето по идея на държавата, тъй като се оказа, че някои банки се престарават в събирането на данни, третират различно клиенти и неклиенти, хората се объркват и се сърдят за разнобоя. 

Така за суми до 5000 евро е достатъчно представянето на лична карта, а над този лимит желаещият да обмени трябва да попълни и декларация за произход на средствата, посочи Иванов. И преди въвеждането на еврото тази декларация бе задължителна за операции със суми над 10 000 лв.  - по силата на Закона срещу прането на пари. 

Преди дни Асоциацията на банките обяви, че с цел уеднаквяване всички служители ще бъдат инструктирани да не се престарават, да се придържат към законовата граница и да не искат от клиенти да пишат декларации за произход на средствата, ако са примерно 500 или 1000 лева.  

 

Бързай бавно

Председателят на Координационния център заяви (не за първи път), че преходът към единната валута върви дори по-добре от очакванията. Той увери, че след 20 януари ще се усети насищане на обращението с евробанкноти.

Иванов призова и гражданите, и търговците да се снабдят с банкноти и монети евро до 31 януари, защо на 1 февруари левът вече няма да е разплащателно средство. 

В същото време експертът посъветва хората да не бързат да пласират левовете си "веднага", защото могат да ги обменят в евро безплатно и по фиксирания курс и в следващите месеци във всяка банка (или в пощите -  в селищата, където няма банков офис). А след 30 юни касите на БНБ ще продължат да заменят левове и стотинки в евро без никакви такси и по познатия курс - без ограничения във времето.

Само десетина дни след въвеждането на еврото почти половината левове на практика вече са извън обращение, показват данните на Координационния център. Процесът започна още миналата година, но сега продължава с висока скорост. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

еврото, Координационен съвет

Още новини по темата

Еврото влезе в България с мед и катран

09 Яну. 2026

ЕК: Еврото в България от 1 януари е необратимо
12 Дек. 2025

Анкета за еврото разкри стряскаща неграмотност сред българите

01 Ноем. 2025

Абе, къде е Радев? Защо не е на барикадите срещу еврото?
02 Юли 2025

Съпротивата срещу еврото вече става гротескна

21 Май 2025

Партия на Радев? Топчето пукна самоубийствено рано
21 Май 2025

Вратата към еврото е отворена, но на прага се трупат копейки
21 Яну. 2025

Еврото влезе в касовите бележки

12 Яну. 2025

Хърватия продължава да разбива мита за еврото и цените
04 Май 2023

Fitch "отписа" влизането на България в еврозоната след 11 месеца
27 Яну. 2023

Хърватите нарочиха еврото за растящите цени

04 Яну. 2023

19 графики сриват мита, че цените скачат заради еврото

09 Дек. 2022

Митът, че еврото ще донесе инфлационен бум, излиза от употреба

31 Май 2022

Румъния планира да приеме еврото през 2029 г.

16 Дек. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?