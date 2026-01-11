Банките ще искат декларация за произход само при обмяна над 5000 евро

Банките в България ще изискват декларация за произход на средствата при обмяна от левове в евро само за суми над 10 000 лв или 5000 евро. Това решение са взели те след проведена среща помежду си заедно с представители на регулаторите. Решението е взето единодушно от Асоциацията на банките и е в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Това съобщи председателят на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова в ефира на Би Ти Ви. Коментарът ѝ бе отговор на сигнали от граждани за подхода на някои банки да отказват обмяна без попълнена предварително декларация дори и за по-малки суми.

Димитрова е категорична, че не се дължат такси за обмяна на левове в евро, независимо дали става дума за банкноти или монети, както и дали гражданите са клиенти на съответната банка. Това правило важи за първите шест месеца от въвеждането на еврото.

В отделни случаи, при които са били начислени такси, те вече са възстановени. По думите ѝ става дума за единични грешки на ниво служител.

Димитрова подчерта огромния обем работа, поет от банковата система в първите дни:

За първите два работни дни са обслужени близо 240 000 клиенти в клоновете

Извършени са над 1,5 млн. тегления от банкомати на стойност над 300 млн. лева

През ПОС устройства са минали над 6 млн. картови транзакции на стойност около 150 млн. евро

Приети са над 30 млн. банкноти и над 200 млн.монети. „Това приблизително прави 150 тона или между 8 и 10 ТИР-а“, уточни Димитрова. Тя добави, че според техните изчисления в обращение има още над 10 хиляди тона монети, защото в края на миналата година броят на монетите е бил над 3,3 млрд.

„Това са обеми, които никога не са били регистрирани в историята на българската банкова система“, подчерта тя и благодари на банковите служители за работата им, включително през почивните дни.

За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка три работни дни по-рано, с цел по-добра организация и обслужване.

Няма такси и за обмяна на монети, но от банките апелират за разум. Димитрова разказа, че е имало случай, в който човек е дошъл с 3 бидона монети за обмяна. "Ако дойдете с 3 бидона монети пред клон, той трябва да затвори за работа за 2 дни, за да ги сортира, да ги брои. Какво правят всички останали клиенти. Човекът беше обслужен.

Законът изисква от нас да обслужим клиентите, но би било наистина прекрасно ако можем взаимно да си помогнем. Ако дойдете с огромни обеми подобни монети, би било добре те поне да бъдат сортирани - тогава процесът ще мине по-плавно и хората ще са по-удовлетворени", заяви Димитрова.

Относно сигналите за временно намалени лимити за теглене от банкомати Димитрова обясни, че това е било временна организационна мярка в първите дни за по-плавно обслужване. В момента всички банки са в пълен синхрон.

За да се намали натоварването, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 банкови клона. При нужда ще се обмисли работа и в неделя.

По думите на Димитрова има достатъчно наличности от евробанкноти и евроцентове, включително за бизнеса. Възможни са временни изчерпвания в отделни банкомати или клонове, но те се зареждат своевременно.

От Асоциацията на банките очакват и насърчават увеличаване на картовите и дигиталните плащания, което ще улесни както клиентите, така и търговците.

„Процесът ще се нормализира. Координацията между банките, БНБ и институциите е добра, а преминаването към еврото като цяло показа, че системата работи“, смята Петя Димитрова.