ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

Върховният административен съд отмени част от постановлението на Министерския съвет, с което се изменя Тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Отменя се цената на винетка УИКЕНД в размер на 5,12 евро, съобщиха от съда. Останалите цени на винетките в тарифата остават непроменени.

Върховните магистрати приемат, че при превалутирането на таксата за уикенд винетка е извършено неправилно закръгляване на таксата в евро в полза на държавата в нарушение на Закона за въвеждане на еврото. При прилагане на превалутирането на сегашната такса от 10 лв. по фиксиран курс 1.95583 лв. за едно евро се получава числото 5,11292 EUR. В този случай закръгляването трябва да е до 5,11 EUR.

Вместо това е обявена нова цена от 5,12 EUR за уикенд винетка и това закръгляване е в полза на събиращия таксата - в случая АПИ, което е в противоречие с чл. 13, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото.

Решението на ВАС подлежи на обжалване в 14-дневен срок.