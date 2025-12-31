Такситата в София ще ни сурвакат с 20% по-висока тарифа от 1 януари

Илияна Кирилова С близо 20% се увеличава цената на километър пробег с такси в София от 1 януари.

Всички таксиметрови апарати ще трябва да превключат от левове в евро в 00:00 часа на 1 януари 2026 г.

Клиентите, които поръчват такси след настъпването на Новата година, може да платят както в евро, така и в лева, а връщането на рестото трябва да става в евро, но ако шофьорът не разполага с такова, ще може да връща и в лева. Така ще плащаме за такси през целия месец януари на 2026 г.

Къде на шега, къде наистина таксиметрови шофьори казват, че в Новогодишната нощ ще взимат евро, но няма да връщат ресто.

Плащането освен в брой може да бъде направено и по електронен път през приложението или платформата с банковата карта на клиента.

Не всяко такси обаче разполага с ПОС-терминал. Не е сигурно също така, дали в таксиметровите коли с ПОС-терминал, тези устройства ще работят в първите часове на Новата година. Затова трябва да се питат шофьорите още преди курсът да започне, дали плащането може да стане с карта.

ПО-ВИСОКИ ТАРИФИ

В някои градове от 1 януари влизат в сила и нови, по-високи тарифи.

В София Столичният общински съвет гласува с близо 20% по-високи минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Така на Нова година, ако поръчате такси след полунощ, цената ще е минимум 0.84 евро за километър.

Ето новата тарифа на таксиметровата услуга в София:

Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

дневна тарифа – 0,73 €/км (1,43 лв./км.);

нощна тарифа – 0,84 €/км (1,65 лв./км.);

Максимална крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

дневна тарифа – 1,24 €/км (2,43 лв./км.);

нощна тарифа – 1,52 €/км (2,98 лв./км.).

Новите цени трябва да са обявени на стикери на таксито. Ако клиентите са поръчали такси през приложенията и предварително са уговорили добавена сума, то тази сума с добавката ще бъде заплатена в края на курса.

Възможно е клиентът и шофьорът преди курса да се договорят за сумата, която ще се плати, независимо от показанието на таксиметровия апарат. За злоупотреба ще се счита искането на двойна/тройна сума над показанието на таксиметровия апарат, посочват от Съюз "Такси". По тази причина препоръката е клиентът предварително да бъде наясно как ще бъде превозен, за да може да откаже таксито, ако не е съгласен. Това е задължително при наемане на такси от улицата, особено в Новогодишната нощ, защото при наемане през платформа всичко е уговорено предварително между страните.

БЕЗПЛАТЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В ПЛОВДИВ И ВАРНА

Повечето големи градове организират градски транспорт в Новогодишната нощ, но в Пловдив и Варна той ще бъде безплатен.

В нощта срещу Нова година, на 31 декември, линии № 1, 4, 26 и 66 в Пловдив ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч. Освен това всички линии на градския транспорт в Пловдив ще бъдат безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.

„С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“, заяви кметът на града Костадин Димитров.

Във Варна в празничната новогодишна нощ ще бъде осигурен безплатен градски транспорт. Ще бъдат обслужвани осем линии между кварталите и центъра на града. Ще работят автобусите с номера 7, 31, 17, 12, 22 и 148, както и тролейбусите 82 и 83. Безплатното пътуване ще започне от 22 часа. Последните рейсове в посока кварталите ще бъдат след 2:15 ч. след полунощ.

В София също се организира нощно движение по редица линии на столичния градски транспорт, включително и на метрото на 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари, но няма информация пътниците да може да ги ползват безплатно. Интересно как пътниците без абонаментни карти за градски транспорт ще си купуват билети от шофьорите след полунощ. Препоръката е да приготвят точни пари. В последните часове на 31 декември и първите на 1 януари, както е известно, няма да може да се ползват банкови карти за плащане в градския транспорт и метрото.

От Центъра за градска мобилност в София уточняват: Плащането на пътувания, направени днес, 31 декември, и на 1 януари в градския транспорт в София, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.