Такситата в София пак натискат за вдигане на цените

От синдиката им настояват за увеличение на тарифите с 50 ст./км преди влизането на еврото

Днес, 16:48
Таксиметровият синдикат иска 1.72 лв./км днена и 2.00 лв./км нощна тарифа
Илияна Димитрова
Таксиметровият синдикат иска 1.72 лв./км днена и 2.00 лв./км нощна тарифа

Таксиметровите шофьори в София отново поискаха вдигане на цените на своята услуга и са внесли официално искане в Столична община.

"Искането ни е на база на разпоредбата на Закона за автомобилните превози и Наредба 34 за таксиметровата дейност. И двата нормативни документа разпореждат, че общинските съвети определят минималните и максималните тарифи за населеното място и ги актуализират не по-малко от веднъж в годината", заяви председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков пред Bulgaria ON AIR.

Споменатата наредба указва, че тарифите трябва да бъдат променени до 31 октомври, като обикновено влиза в сила от 1 януари следващата година. Цветков твърди, че тяхното искане е внесено на 1 септември.

"В него посочихме, че последната извършена от Столичната община актуализация е с решение на Общинския съвет от 27.10.2022 г. Ще започнем четвърта година, в която общинският съвет не изпълнява законовата разпоредба", каза той.

Според него е наложително цените на таксиметровата услуга в София да бъде увеличена.

"Нашето искане съвпадна с разпоредбата на Закона за въвеждане на еврото, която изрично забранява увеличаване на цените без икономическа обосновка. Ние обаче смятаме, че имаме достатъчна икономическа обосновка на базата на тези три години без актуализация. Статистиката сочи 52% увеличение в цената на човешкия труд. Данните са ни от Закона за бюджета за ДОО - каза той. - Разходите за ремонт и поддръжка на автомобилите е увеличен между 30-50%. Само цените на горивата са относително същите. Всичко останало е нагоре - плащанията на шофьорите към таксиметровите централи, банковите такси. Това сочи ръст от 44%  в крайната цена, т.е. 50 стотинки разлика. Говорим за 1,72 лв. [на километър] за дневна и 2 лв. за нощна тарифа".

Според представителя на таксиметровите шофьори увеличението на цените може да предизвика временен спад в потреблението на услугата, но "таксиметровият превоз е нишова услуга и е различна от масовия градски транспорт - не ползва субсидиране и няма механизми за компенсиране на загубите".


Таксиметровите апарати

От съществуващите апарати за таксуване на услугата три са отпаднали и няма да се използват след въвеждането на еврото от 1 януари.

"Останаха два. Единият е чисто нов модел, а другият е съществуващ апарат, който отговаря на условията. Проблемът, който срещат шофьорите и клиентите при единия от двата апарата, е с добавката за повикване. При стария апарат тази добавка стои отделно", обясни Цветков и уточни, че новият таксиметров апарат струва 550 лв. и тази сума трябва да се плати от шофьора.

