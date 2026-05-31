„След смекчаването на някои санкции не видяхме никакви изненади - нито спад на световните цени на петрола, газа или дизела. Делът на руския петрол е едва 5% от световното предлагане. Как това би могло да промени нещо?“ – заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Според него решението е свързано с опити за изграждане на диалог с Москва, но той смята подобен подход за погрешен. „Те не разбират от дума или съпричастност и възприемат това като признак на слабост“, заяви той.

Съединените щати вече няколко пъти удължиха действието на изключението от санкциите за руски петрол, доставян по море, основно с цел намаляването на цената на горивата.

„Путин тества системите за противовъздушна отбрана на страните от НАТО чрез атаки с дронове. Способни ли са те да прехващат всички ракети и дронове?“, заяви Зеленски в интервю за предаването Face the Nation.

По думите му Украйна се опитва да сваля дори безпилотните апарати, които летят към Румъния, Полша, Молдова или балтийските държави, а ако това е невъзможно – своевременно предупреждава своите партньори.

„Смятам, че преди началото на следващата зима трябва да бъде намерен дипломатически път – да се седне на масата и да се водят преговори“, заяви Зеленски.

По-рано се появи информация, че Зеленски разчита активната (горещата) фаза на войната да приключи до ноември тази година.