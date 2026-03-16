В битката за 98-ите "Оскари" победи по-достойният (ГАЛЕРИЯ)

Рекордьорът по номинации в историята на "Оскарите" "Грешници" (с 16) не успя да забие вампирски зъби в гърлото на най-големия си конкурент "Битка след битка". В крайна сметка по-достойният спечели на 98-ата церемония по връчване на наградите "Оскар", която премина предсказуемо без шамари, голи презентатори или незабравими музикални изпълнения, но с цял рояк звезди, които връчваха награди.

Филмът на Пол Томас Андерсън спечели шест отличия тази нощ, сред които за най-добър филм. Въпреки мащабната и яростна кампания в своя подкрепа, с четири статуетки остана главният му конкурент "Грешници". И двата големи победителя на годината са производство на студиото Warner Bros., което предстои да бъде продадено за 111 млрд. долара на близката до Тръмп Skydance Paramount, след като се разтури първоначално планираната сделка с Netflix.

Водещ на шоуто в "Долби тиътър" за втора поредна година бе Конан О'Брайън. Стрелите му бяха насочени предимно към Тимъти Шаламе и неговото непремерено изказване за операта и балета, но имаше и шега за шефа на Netflix Тед Сарандос, който "за пръв път стъпва в кинозала". Най-забавната част от конферанса на комика бяха епизодите в началото и края на церемонията, в които той се превъплъти в двама от лауреатите - съответно от хоръра "Оръжия" и от "Битка след битка".

Първата лауреатка за вечерта стана Ейми Мадиган от "Оръжия", за второстепенна женска роля. А предпоследната - Джеси Бъкли за "Хамнет", за главна. Това, че носеше рокля, създадена сякаш от далтонист, не отнема ни капка от зрителските сълзи, проляти с нейното завладяващо изпълнение във филма на Клои Жао. Самата Джеси се просълзи по време на емоционалната си реч. Тя е първата ирландка, печелила високото отличие, макар - както О'Брайън отбеляза в началото на речта си - за пръв път от 2012 година да няма британци сред номинираните за най-добър актьор и актриса.

Авторът на "Магнолия" и "Ще се лее кръв" Пол Томас Андерсън, един от най-ярките режисьори на нашето време, за пръв път печели след 14 номинации в последните близо три десетилетия. И то не една награда, а три наведнъж! Първата му победа за вечерта бе в категорията за адаптиран сценарий - "Битка след битка" е свободна интерпретация по романа на Томас Пинчън Vineland. Филмът стана и първият лауреат в новата категория за кастинг. Последователно "Битка след битка" добави в актива си още статуетките за второстепенна мъжка роля, монтаж, режисура и главната - за най-добър филм.

Шон Пен не се яви да получи третия си "Оскар" (след тези за "Реката на тайните", 2004 и "Милк", 2009). "Не може да бъде тук или може би не иска", каза лаконично връчващият Киърън Кълкин. За брилятно изпълнената роля на психопатичен полковник в "Битка след битка" Пен стана едва четвъртият актьор с това постижение, след като през 2022 г. реши да "даде назаем" една от първите си две Академични награди на Володимир Зеленски при своята визита в Украйна в началото на войната. "Когато победите, ще ми го върнете в Малибу", каза тогава актьорът.

Шведският композитор Лудвиг Йорансон също заслужи трети "Оскар" в кариерата си - за филмовата музика към "Грешници". Първият му е пак за филм на Райън Куглър - "Черната пантера", а вторият - за "Опенхаймер" на Кристофър Нолан. "Грешници" спечели и за операторската работа на Отъм Дюралд Аркапо - първа победа на жена в категорията в близо вековната история на Академичните награди - и за оригинален сценарий на Куглър; макар че колко да е оригинален, като от самолет се виждат заемките от "От здрач до зори" на Родригес и Тарантино. При водещите актьори Майкъл Б. Джордан (двойна роля в "Грешници") измъкна под носа лелеяната от Тимъти Шаламе награда. Той удари джакпота от първи опит, а 30-годишната звезда от "Върховният Марти" е нереализиран номинант вече за трети път (четвърти, ако броим и продуцентската кандидатура за най-добър филм). Поуката: не се будалкай с операта!

В категорията за късометражен игрален филм имаше двама победители: "Певците" и "Двама души обменят слюнка". Подобно удвояване не е чак толкова невъзможно, колкото изглежда: случвало се е седем пъти в историята на "Оскарите". Последният е през 2013 г., когато "Враг номер едно" и "007 операция: Скайфол" си поделиха отличието за монтаж на звук; а най-прочутият случай е от 1968-а, когато легендите Катрин Хепбърн и Барбра Стрейзанд споделят наградата за главна женска роля - съответно за "Лъвът през зимата" и "Весело момиче".

83-годишната Стрейзанд излезе на сцената за един от най-трогателните моменти на церемонията, за да почете починалия през миналата година Робърт Редфорд и да изпее част от мелодията на съвместния им филм "Каквито бяхме". Били Кристъл отдаде чест на убития Роб Райнър и бе придружен на сцената от звездите в лентите му Мег Райън, Деми Мур, Кати Бейтс и мн. др.; Рейчъл Макадамс изрази почит към Даян Кийтън.

Юън Макгрегър и Никол Кидман пък попяха бийтълсовата "Всичко, от което се нуждаеш, е любов", докато обявяваха кой от десетте номинирани за най-добър филм ще се увенчае с най-престижния "Оскар" за 2026 година. Golden от "Кей поп: Ловци на демони" стана най-добра песен, малко след като бе изпълнена на живо на сцената. Филмът бе фаворит и за наградата за пълнометражна анимация, като кей-попът отбеляза поредна точка в конкуренцията на гигантите "Дисни" и "Пиксар".

Въпреки че в тазгодишните номинации "Оскарите" се постараха да демонстрират многонационалност - продукции от общо 31 страни бяха номинирани, а норвежкият "Сантиментална стойност" се състезаваше в цели 9 категории, той успя да остойности само една от номинациите: за най-добър международен филм. И останалите четирима претенденти в тази секция ("Сират", "Гласът на Хинд Раджаб", "Тайният агент" и "Обикновен инцидент") са първокласно кино, част от което все още може да се види в българските киносалони. Но при награждаването членовете на Академията затвърдиха позицията си на невъзприемчиви към чужди култури - и на филми със субтитри.

Такива можеше да се срещнат само в периферни категории като например най-добър документален филм: там спечели чудесният "Г-н Никой срещу Путин", познат и на българската публика от фестивала Sofia Documental. При награждаването му прозвучаха и единствените по-критични думи от сцената: от четирикратния бивш водещ Джими Кимъл. Той се подигра на CBS, като ги сравни със Северна Корея по отношение свободата на словото заради свалянето на "Късното шоу на Стивън Колберт" (но нито дума за неговото собствено уволнение от ABC, който предават церемонията на "Оскарите" в САЩ), и каза още, че Тръмп ще "побеснее" заради липсата на номинация за "Мелания".

"Аватар" спечели "Оскар" за визуални ефекти за трети път след 2010 и 2023 г., а "F1: Филмът" бе удостоен със статуетката за най-добър звук. "Франкенщайн" успешно осребри три от деветте си номинации - за сценография, костюми и грим/прически.

Наградите "Оскар" бяха връчени за 98-и път в Лос Анджелис, като церемонията само още два пъти ще се излъчва по телевизията. След юбилейното стотно издание, през 2029 г. тя ще премине в YouTube в отчаян опит да привлече младата публика не само към отличията, но изобщо към киното в класическата му форма. Шоуто премина при засилени мерки за сигурност заради заплаха от ирански дронове, но нищо от това не се усети на церемонията. Само испанецът Хавиер Бардем посмя да извика "Не на войната!" и "Свободна Палестина", докато връчваше наградата за най-добър международен филм.