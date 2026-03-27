Наградите „Оскар“ напускат Холивуд

Наградите "Оскар" ще напуснат Холивуд и ще се преместят в Лос Анджелис през 2029 г., съобщиха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА. В годината, в която телевизионното излъчване на американските академични награди ще премине от Ей Би Си към YouTube, самата церемония ще смени дългогодишния си дом в театър "Долби" в Холивуд, за да се провежда занапред в театър "Пийкок" в центъра на Лос Анджелис, който се намира на 14,5 километра от досегашната локация.

Академията за кинематографично изкуство и наука, която присъжда "Оскар"-ите, обяви, че е сключила 10-годишно споразумение с компанията AEG (Anschutz Entertainment Group), която управлява комплекса L.A. Live, където се намира театър "Пийкок". "За 101-вата церемония по връчването на наградите "Оскар" и след нея киноакадемията ще се радва да работи в тясно сътрудничество с AEG, за да превърне L.A. LIVE в идеалната сцена за нашето глобално честване на киното – както за публиката в залата, така и за киноманите по целия свят", се казва в официалното изявление на организацията.

Това е изненадващ ход, като се има предвид, че театър "Долби" е построен от самата киноакадемия специално за дом на наградите "Оскар", коментират световните агенции. Церемонията се организира там от 2002 г.

Театър "Пийкок" се намира до Crypto.com Arena – щаба на отборите "Лос Анджелис Лейкърс" и "Лос Анджелис Кингс", и до Конгресния център на Лос Анджелис. През последните години театърът е бил домакин на церемониите по връчването на телевизионните награди "Еми" и по въвеждането на нови имена в Залата на славата на рокендрола.

В навечерието на своята 100-годишнина "Оскар"-ите, чиято зрителска аудитория едва ли ще възвърне нивото си отпреди пандемията, се опитват да се преоткрият, отбелязва АФП. Театър "Пийкок" има по-голям капацитет от този на "Долби". Над 500 000 гости преминават през вратите му годишно, посочва се в сайта на театъра. „Пийкок“ е със 7100 места за зрители ("Долби" разполага с около 3500) и след откриването му през октомври 2007 г. е бил домакин на редица концерти на най-популярните изпълнители в света, сред които Кейти Пери, Арета Франклин, Ед Шийрън, Марк Антъни, Джон Леджънд, Нийл Йънг, Ники Минаж, Хуанес, Кат Стивънс, „Ил Воло“, Лаура Паузини, на финалните шоута на American Idol, на премиерите на филмите This Is It за Майкъл Джексън, „Игрите на глада“, „Здрач“ и много други.

През декември миналата година Американската киноакадемия обяви, че от 2029-а церемонията ще се излъчва ексклузивно по YouTube, с което се слага край на десетилетия сътрудничество с американския телевизионен канал Ей Би Си.

AEG предвижда "пълна модернизация на театъра", включваща по-специално обновяване на озвучителната система и осветлението. "Гордеем се, че се присъединяваме към киноакадемията, за да преосмислим как може да изглежда церемонията по връчването на "Оскар"-ите и какви емоции може да предизвиква в бъдеще", заявява Тод Голдщайн, един от ръководителите на AEG.

Исторически погледнато, наградите "Оскар" дебютират в Холивуд през 1929 г. в хотел "Рузвелт" – буквално на две крачки от театър "Долби". Това обаче не е първият път, когато събитието се отдалечава от легендарния булевард "Холивуд" и прочутата Алея на славата, осеяна със звезди с имената на филмови знаменитости. Церемонията вече е провеждана на други места в Лос Анджелис през 30-те и 40-те години на миналия век, а след това и през 70-те и 80-те.