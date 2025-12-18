Церемонията на "Оскарите" ще премине в YouTube след 100-годишнината си

Киното не е каквото беше в първите си стотина години, но и телевизията постепенно отпада от дневния ред. Технологиите са на път да променят необратимо най-старата и най-престижната ежегодна церемония по връчване на филмови награди.

Академията за кинематографични изкуства и науки обяви, че YouTube ще получи ексклузивни глобални права за излъчване на "Оскарите" от 2029 г. Това означава, че Ей Би Си (ABC) ще продължи да излъчва ежегодната церемония до 2028 г. – годината, в която ще се навършат 100 години от създаването и първото връчване на отличията. Това е в САЩ, а дотогава и потребителите в другите страни ще трябва да разчитат на договорите с местни тв оператори.

От 2029 г. церемонията ще бъде достъпна безплатно за двата милиарда потребители на онлайн платформата за споделяне на видеоклипове, собственост на Google, по целия свят – в ход, който ефективно премахва телевизионното излъчване. Първоначалният договор е за пет години - до 2033 г.

"Развълнувани сме да сключим многостранно глобално партньорство с YouTube, което ще бъде бъдещият дом на "Оскарите" и нашите целогодишни програми на Академията", посочиха изпълнителният директор на Академията Бил Креймър и президентът й Линет Хауел Тейлър, цитирани от "Евронюз".

"Оскарите" са една от нашите основни културни институции, която отличава постиженията в разказването на истории и изкуството", заяви на свой ред Нийл Мохан, изпълнителен директор на YouTube.

ABC, собственост на Walt Disney Co., е излъчвала шоуто по връчване на наградите "Оскар" почти през цялата си история. Всъщност NBC ги излъчи за пръв път в тв ефира за първи път през 1953 г., но ABC придоби правата през 1961 г. и така до днес: с изключение на един кратък период между 1971 и 1975-а, когато шоуто за кратко отново преминава за няколко години в NBC.

"ABC е горда да бъде дом на "Оскарите" повече от половин век. Очакваме с нетърпение следващите три телевизионни излъчвания, включително стогодишнината на шоуто през 2028 г., и пожелаваме на Академията за кинематографични изкуства и науки продължителен успех", заявиха от телевизията.

Миналогодишните награди "Оскар" бяха гледани от 19,7 милиона зрители по ABC, което е най-високият резултат за последните пет години, но далеч под най-голямата аудитория на шоуто - 57 милиона през 1998 г. Критиките често са към дължината на церемонията, което доведе до съкращаване на благодарствените речи до 90 секунди. Но повечето наблюдатели смятат, че трайно намаленият интерес към предаването се дължи на факта, че "Оскарите" просто не награждават филми, които вълнуват широката аудитория.