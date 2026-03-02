Актьорската гилдия очерта "Грешници" като фаворит за "Оскар"

Филмът "Грешници" спечели наградата за най-добър актьорски състав на 32-рите Актьорски награди на САЩ (SAG Awards) в неделя, увеличавайки шансовете си преди раздаването на "Оскарите" след две седмици.

На наградите SAG, присъждани от многочислената актьорска гилдия в САЩ, главното отличие се нарича "Изключително изпълнение на актьорски състав във филм" и признава постижението на цялата група актьори, чиито комбинирани изпълнения правят даден филм успешен. Призът може да се счита за еквивалент на "Нaй-добър филм" в останалите церемонии.

Наградите на гилдията са ключов индикатор за "Оскар", тъй като актьорите формират най-многочисления клон на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която номинира и определя победителите. Победата на вампирската драма на Райън Куглър наруши инерцията на "Битка след битка" на Пол Томас Андерсън, който преди това триумфира на "Златен глобус", БАФТА и други големи награди. Актьорските са последните големи отличия по пътя към "Оскарите", които слагат точката на наградния сезон.

Майкъл Б. Джордан, изпълнител и на двете главни роли в "Грешници", спечели индивидуалния приз за най-добър актьор, побеждавайки фаворита Тимъти Шаламе. Джеси Бъкли очаквано бе удостоена за най-добра женска роля в "Хамнет". Наградите за поддържаща роля бяха присъдени съответно на Шон Пен ("Битка след битка") и Ейми Мадиган ("Оръжия").

Посмъртна телевизионна награда бе връчена на Катрин О'Хара за сериала "Студиото", приета от неговия съавтор Сет Роугън, който похвали нейния талант и щедрост. Сериалът спечели и наградата за най-добра комедия, докато "Спешни случаи в Питсбърг" бе отличен в драматичната категория.

Легендата Харисън Форд получи статуетка за цялостен принос, връчена от Уди Харелсън. 83-годишният актьор произнесе емоционална реч, в която определи своята дълга кариера като "успех, но не за една нощ", и каза, че се чувства щастлив, че все още работи пред камерата.

Водена от Кристен Бел в Лос Анджелис и излъчвана по Netflix, церемонията отдаде почит и на "Мисията невъзможна: Възмездие", който спечели наградата за най-добър каскадьорски екип. Подобно отличие ще има в бъдеще и на "Оскарите", но чак от 2028 г., когато Академичните награди навършват 100 години.

98-ите "Оскари" ще бъдат раздадени на 15 март.