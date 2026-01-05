"Битка след битка" и Тимъти Шаламе са "Изборът на критиците"

Тимъти Шаламе във "Върховният Марти", чиято премиера у нас предстои след броени дни.

Черната комедия с елементи на екшън трилър "Битка след битка" беше обявена за най-добър филм в 31-вия тираж на наградите "Изборът на критиците". На церемонията в Санта Моника, Калифорния, лентата се окичи с още две награди: за режисура и за най-добър адаптиран сценарий, и двете за Пол Томас Андерсън.

Леонардо ди Каприо, който изпълни главната роля на пропаднал радикал и грижовен баща във филма, обаче не успя да се добере до приза за най-добра мъжка роля. Тя бе присъдена на 30-годишния Тимъти Шаламе за "Върховният Марти". Така той се очерта като фаворит в категорията за предстоящите "Оскари". Ди Каприо вече има една Академична награда - за "Завръщането" през 2016 г.

Във "Върховният Марти" Шаламе играе ролята на шампион по тенис на маса от 50-те години, измъчван от амбициите си. "Джош, ти създаде историята на един несъвършен човек с мечта, с когото всички можем да се идентифицираме", обърна се актьорът към режисьора Джош Сафди. "Ти не поучаваше публиката кое е правилното и грешното. Мисля, че всички ние трябва да разказваме подобни истории, така че ти благодаря за тази мечта", добави актьорът.

Най-много награди - по четири на брой, от "Изборът на критиците", получиха преразказаният от Гийермо дел Торо класически хорър "Франкенщайн" и вампирската драма "Грешници" на Райън Куглър.

"Франкенщайн" спечели отличията за най-добър актьор в поддържаща роля (Джейкъб Елорди), дизайн на продукция, грим и прически и костюми. "Грешници" беше отличен за оригинален сценарий, кастинг, оригинална музика и най-добър млад актьор (Майлс Кейтън).

Приза за най-добра актриса в главна роля спечели Джеси Бъкли за "Хамнет", а за поддържаща роля - Ейми Мадиган за изпълнението й в хоръра "Оръжия".

"Кей-поп: Ловци на демони" спечели отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен от филм. Наградата за най-добър чуждестранен филм беше присъдена на бразилския "Тайният агент".

В телевизионните категории "Юношество" спечели четири награди "Изборът на критиците" - за най-добър лимитиран сериал и за най-добър актьор (Стивън Греъм), най-добър актьор в поддържаща роля (Оуен Купър) и най-добра актриса в поддържаща роля (Ерин Дохърти) в лимитиран сериал или тв филм.

Наградите "Изборът на критиците" често служат като пътепоказател по пътя към най-престижните киноотличия - "Оскар". Миналата година трагикомедията "Анора" бе удостоена с приза за най-добър филм и на двете.

"Оскарите" ще бъдат раздадени за 98-ми път на 15 март 2026 г.