Битката между "Битка след битка" и "Грешници" се ожесточи на БАФТА

Битката между двата фаворити в холивудския награден сезон - "Битка след битка" и "Грешници", ескалира. След като миналата седмица вторият взе рекордните 16 номинации "Оскар", а конкурентът му с Леонардо ди Каприо и Шон Пен остана "едва" с 13, британските академични награди за кино и телевизия БАФТА разместиха залозите.

Сега филмът на Пол Томас Андерсън е номиниран в 14 категории, доближавайки се до рекорда на "Ганди" от 16 и изравнявайки постиженията на "Речта на краля", "Тигър и дракон" и "Изкупление". Леонардо ди Каприо също е рекордьор: със седмата си номинация БАФТА за най-добър актьор той изравнява постиженията на сър Майкъл Кейн, Даниел Дей Луис, Дъстин Хофман, Джак Лемън и Лорънс Оливие.

Блус хорърът за черна Америка "Грешници" има с една номинация по-малко - 13. С по 11 са "Хамнет" и "Върховният Марти". Четирите топ заглавия си оспорват БАФТА за най-добър филм с норвежкия "Сантиментална стойност". Същите пет имат номинации и за най-важния "Оскар", но там има и още петима претенденти. Номинациите на Британската академия за най-добър режисьор са шест, като към "Оскар"-овите фаворити Пол Томас Андерсън ("Битка след битка"), "Грешници" (Райън Куглър), "Сантиментална стойност" (Йоаким Триер), "Върховният Марти" (Джош Сафди) и "Хамнет" (Клои Жао) се вклинява Йоргос Лантимос с "Бугония". 100% e съвпадението между двете академии в категорията за чуждоезичен филм: "Обикновен инцидент", "Тайният агент", "Сантиментална стойност", "Сират", "Гласът на Хинд Раджаб".

В други сектори обаче британците се еманципират от Големия брат от другата страна на Атлантика - най-вече като лансират местните нискобюджетни заглавия "Пилион", "Кълна се" и "Баладата за Уолис Айлънд". Пренебрегнатият на "Оскарите" Пол Мескал от "Хамнет" и Робърт Арамайо от "Кълна се" се наместват сред номинираните за най-добра мъжка роля, а "Кълна се" е и сред претендентите за оригинален сценарий. "Пилион" и "Баладата за Уолис Айлънд" пък попадат в номинациите за адаптиран сценарий, а Кери Мълиган печели номинация за най-добра поддържаща роля в последния. Чейс Инфинити, дебютантката от "Битка след битка", бе пренебрегната от Американската академия, но е уважена от БАФТА в категорията за най-добра актриса, където останалите пет имена са познатите от "Оскарите" Джеси Бъкли, Роуз Бърн, Кейт Хъдсън, Ренате Рейнсве и Ема Стоун.

10 са претендентите за изключителен британски филм от изминалата година: "28 години по-късно", "Баладата за Уолис Айлънд", "Бриджит Джоунс: Луда по момчето", "Умри, любов моя", H Is for Hawk, "Хамнет", "Кълна се", "Мистър Бъртън", Пилион" и "Стийв".

Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на 22 февруари в "Роял Фестивал Хол" в Лондон, а водещ ще бъде актьорът Алан Къминг.